La F1 torna a Sepang per quello che ufficialmente sarà il Gp del Bahrain. Il circuito di Sakhir, sito originale dell'evento, era stato infatti considerato a rischio in virtù delle controversie in Medio Oriente. L'ultima edizione di una gara su suolo malesiano si è tenuta nel 2017 e ha visto trionfare un Max Verstappen ai tempi appena ventenne. Attualmente è invece Kimi Antonelli a guidare la classifica con 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell, vincitore dell'ultimo appuntamento a Baku. Il britannico proverà quantomeno a complicare la marcia trionfale del pilota bolognese. Le Ferrari per ritrovare competitività dopo cinque gare senza podio ed le voci su un possibile addio di Vasseur. Tutto pronto in Malesia per un weekend crocevia per l'assegnazione del titolo.