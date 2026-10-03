GP Bahrain diretta F1: super pole di Verstappen davanti ad Hamilton! Poi Antonelli e Leclerc
Il weekend in Malesia per il Gran Premio del Bahrain regala la prima grande sorpresa: Max Verstappen torna in pole position! L'olandese vola ma alle sue spalle c'è un grandissimo Lewis Hamilton, felicissimo con il team dopo questo risultato. Terzo tempo di Hadjar che deve però scontare cinque posizioni di penalità. Per questo motivo in seconda fila ci sono Antonelli e Leclerc.
11:09
Hamilton entusiasta: "Sono grato al team"
"È fantastico, non avevo mai visto un pubblico così numeroso qui. Fa caldissimo, la sfida per le gomme, per le vetture e per i meccanici è enorme. Abbiamo fatto tanti cambiamenti ai box, l'ultimo prima delle qualifiche e abbiamo azzeccato la configurazione. Sono grato al team. Sono molto contento di come è andata la macchina oggi. Domani sarà importante avere un gran bilanciamento". Così un Hamilton entusiasta dopo le qualifiche.
11:03
+++ POLE DI VERSTAPPEN! Secondo Hamilton, poi Antonelli e Leclerc! +++
Ed è una super pole position di Max Verstappen in 1:35.130! Alle sue spalle Hamilton, contentissimo via radio di questo risultato. Poi c'è Hadjar, che deve però scontare cinque posizioni di penalità: in seconda fila ci sono dunque Antonelli e Leclerc!
11:01
Hamilton secondo dietro a Verstappen!
1:35.428 di Hamilton! Super tempo per Lewis che, però, non basta a battere quello di Verstappen.
10:57
Antonelli si piazza dietro le Red Bull
Terzo tempo per Antonelli, che si piazza dietro alle due Red Bull ma davanti ad Hamilton. E ora è il momento dell'ultimo colpo per tutti!
10:53
Verstappen in pole provvisoria!
1:35.250 di Verstappen! Prima fila tutta Red Bull in questo momento!
10:52
Hadjar vola in testa!
1:35.558 di Hadjar! A sorpresa c'è lui davanti ad Hamilton e Leclerc.
10:52
Russell in pole provvisoria
1:36.032, questo il tempo di Russell da battere.
10:50
Russell il primo a lanciarsi
Subito tutti in pista, stavolta non si aspetta. Il primo a lanciarsi è George Russell.
10:48
+++ Inizia il Q3, parte la lotta per la pole! +++
Ci siamo: inizia il Q3, inizia la lotta per la pole position!
10:42
Finisce il Q2, fuori Alonso. Passa Bortoleto!
Termina il Q2, nessuna sorpresa nelle eliminazioni: Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto e Lindblad. All'ultimo respiro passa Bortoleto!
10:38
Antonelli si salva!
1:35.959 di Antonelli per la seconda posizione: con qualche brivido, Kimi supera il taglio!
10:35
Subito in pista Antonelli
Rientra immediatamente Kimi: ha pochissimo tempo a disposizione per superare il taglio.
10:33
Cancellato il tempo di Antonelli!
Un buon 1:36.075 di Antonelli che viene però annullato per track limits! Restano solo 7 minuti, deve assolutamente far registrare un giro. Stupito Kimi: "Cosa? Era davvero track limit?".
10:32
Verstappen il più veloce fin qui
1:35.696 di Verstappen, per ora il giro più veloce. Dietro le Ferrari.
10:29
Bandiera bianconera per Verstappen!
Bandiera bianconera per aver "guidato lentamente senza giustificazioni" ai danni di Verstappen: se ne riceverà un'altra sarà squalificato!
10:27
Ora tutti in pista
Dopo due minuti con la pista vuota, ecco tutti i piloti che si preparano a far segnare il giro veloce. I primi a scendere sono Hadjar e Verstappen.
10:26
Inizia il Q2, ancora nessuno in pista
Semaforo che torna verde, inizia il Q2! Ma stavolta ancora nessuno scende in pista...
10:20
Finisce il Q1, fuori Hulkenberg mentre passano le Aston Martin!
Prima sorpresa di questa sessione: Hulkenberg è tra gli eliminati con il 17° tempo! Dentro, invece, entrambe le Aston Martin. Eliminati anche Bearman, Ocon, Albon, Perez e Bottas.
10:16
Ultimi due minuti per non restare tra gli ultimi sei
I primi dieci restano ai box, sicuri di passare il taglio, mentre tutti gli altri provano l'ultimo colpo per non terminare tra gli ultimi sei.
10:13
Bene Alonso nel suo primo giro veloce
Sul circuito che gli ha consegnato la prima pole della sua straordinaria carriera, Fernando Alonso è al momento 12° con il tempo di 1:37.914: lo spagnolo potrebbe finalmente riuscire a superare il primo taglio con la sua Aston Martin.
10:10
Bene Hamilton e Leclerc con gomma gialla
Le Ferrari con le medie fanno registrare dei tempi che sono già abbastanza per superare il taglio: grande mossa delle Rosse, che salvano così un treno di gomme rosse per le prossime fasi.
10:08
Tracciato caldissimo a Sepang
La temperatura dell'asfalto sfiora i 57°C, fa caldissimo a Sepang: sarà un fattore da considerare per questa sessione e per la sessione di domani. Intanto giro veloce di Verstappen davanti ad Hadjar e Antonelli.
10:05
Ora tutti in pista
Circa 13 minuti alla fine, ora tutti in pista tra cui le Ferrari di Hamilton e Leclerc con gomma gialla. Il giro veloce per ora è di Ocon in 1:38.879.
10:04
Tre piloti con penalità in queste qualifiche
Hadjar (cinque posizioni), Lindblad (partirà dal fondo) e Colapinto (quindici posizioni): queste le penalità da scontare in griglia e che influenzeranno la griglia di partenza.
10:02
In pista solo le Haas
Primi e unici a scendere in pista finora sono Bearman e Ocon, le due Haas. Aspettano ancora gli altri team.
10:01
+++ Si parte: iniziano le qualifiche a Sepang! +++
Semaforo verde in pitlane, inizia il Q1 da 18 minuti: iniziano le qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia!
9:59
Ci siamo, stanno per iniziare le qualifiche a Sepang
Le prime monoposto stanno uscendo dai box per posizionarsi in pitlane: stanno per iniziare le qualifiche!
9:30
GP Bahrain, domani la gara a Sepang
Dopo le qualifiche resterà in programma solo la gara, che si svolgerà domenica 4 ottobre alle ore 9 italiane.
9:25
Manca poco al semaforo verde
Ultimi istanti nei box per modificare le monoposto: tra poco si parte!
9:20
Antonelli a caccia di riscatto in qualifica
Dopo l'errore in qualifica a Baku che gli è costato la gara, condannandolo alla sedicesima posizione in griglia, Kimi Antonelli vuole riscattarsi qui a Sepang: punterà alla pole.
9:15
Il Mondiale costruttori si sta per concludere
Larghissimo il vantaggio di Mercedes su Ferrari prima del 16° appuntamento: ecco la classifica costruttori.
9:05
La Ferrari cerca serenità: cosa è successo in questi giorni
Dalle dichiarazioni di Horner, fino alla risposta di Vasseur e l'attacco di Hamilton: sono stati giorni complicati in casa Ferrari, che avrebbe un gran bisogno di un buon risultato in pista per spazzare i dubbi dell'ultima settimana.
8:55
GP Bahrain, riparte la lotta per il Mondiale
Kimi Antonelli può guadagnare ulteriore terreno in testa, mentre George Russell e Lewis Hamilton sperano ancora in una clamorosa rimonta:
8:50
La F1 torna a Sepang nove anni dopo: la griglia in quell'occasione
L'ultima pole position a Sepang in F1 resta quella di Lewis Hamilton, conquistata nel 2017 davanti a Raikkonen e Verstappen. Tra circa un'ora, dopo nove anni dall'ultima volta, il Circus tornerà sull'iconico circuito della Malesia e ci sarà un nuovo poleman.
8:43
Domenicali conferma: "La F1 correrà in Qatar ed Abu Dhabi"
E intanto prima del via della sessione di qualifiche arrivano importanti aggiornamenti sul calendario di questa stagione: il Mondiale si chiuderà regolarmente in Qatar e ad Abu Dhabi, nonostante la situazione complicata in Medio Oriente. A confermarlo, ai microfoni di Sky Sport, è il presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali.
8:39
Fulmine Antonelli nelle ultime libere, dietro le Ferrari
Nella notte italiana si è chiusa la terza sessione di prove libere a Sepang: Kimi Antonelli ha chiuso davanti a tutti con il miglior tempo di 1:36.302, dietro di lui le Red Bull Max Verstappen e a Isack Hadjar. Quinta e sesta piazza per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, che andranno a caccia di riscatto in qualifica.
8:35
GP Bahrain, le qualifiche: tutto pronto a Sepang
Poco più di un'ora al semaforo verde che darà il via alle qualifiche e alla lotta per la pole: aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Sepang International Circuit - Malesia
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