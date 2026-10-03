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Hamilton entusiasta: "Sono grato al team"

"È fantastico, non avevo mai visto un pubblico così numeroso qui. Fa caldissimo, la sfida per le gomme, per le vetture e per i meccanici è enorme. Abbiamo fatto tanti cambiamenti ai box, l'ultimo prima delle qualifiche e abbiamo azzeccato la configurazione. Sono grato al team. Sono molto contento di come è andata la macchina oggi. Domani sarà importante avere un gran bilanciamento". Così un Hamilton entusiasta dopo le qualifiche.

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+++ POLE DI VERSTAPPEN! Secondo Hamilton, poi Antonelli e Leclerc! +++

Ed è una super pole position di Max Verstappen in 1:35.130! Alle sue spalle Hamilton, contentissimo via radio di questo risultato. Poi c'è Hadjar, che deve però scontare cinque posizioni di penalità: in seconda fila ci sono dunque Antonelli e Leclerc!