Niente finale ad Imola, la F1 correrà in Qatar e ad Abu Dhabi: la conferma di Domenicali
La Formula 1 chiuderà regolarmente la stagione in Qatar e ad Abu Dhabi. A confermarlo è stato Stefano Domenicali, che ai microfoni di Sky Sport Italia ha fatto chiarezza sul calendario dopo settimane di incertezza legate alla situazione geopolitica nell’area del Golfo Persico. “Questa è la direzione che abbiamo intrapreso, in base alle informazioni di cui disponiamo e alle rassicurazioni che abbiamo ricevuto. La F1 si atterrà al suo calendario originale”, ha spiegato Domenicali.
Imola era pronta a subentrare: ipotesi tramontata
La conferma dei due appuntamenti mette definitivamente da parte l’ipotesi Imola. Il circuito del Santerno era stato infatti preso concretamente in considerazione come possibile alternativa nel caso in cui la Formula 1 non avesse potuto disputare uno dei Gran Premi previsti in Medio Oriente. Le tensioni geopolitiche avevano spinto il Circus a valutare differenti scenari e proprio a Imola erano iniziati alcuni movimenti dal punto di vista organizzativo e logistico, così da farsi trovare pronti in caso di necessità. Le rassicurazioni ricevute dagli organizzatori di Qatar e Abu Dhabi hanno però permesso alla Formula 1 di confermare il programma iniziale, facendo così tramontare l’eventualità di un ritorno in extremis sul circuito emiliano.
Imola e quel GP del 2023 mai recuperato: la delusione dei tifosi
Per Imola resta anche il rammarico legato a quanto accaduto nel 2023, quando il Gran Premio dell’Emilia-Romagna venne cancellato a causa della drammatica alluvione che colpì il territorio. In quell'occasione era stata prospettata la possibilità di recuperare successivamente l’appuntamento perso per una situazione del tutto eccezionale. Nei fatti, però, quel Gran Premio aggiuntivo non è mai arrivato. Anche questa volta Imola si era fatta trovare pronta davanti alla possibilità di tornare nel calendario. Uno scenario che, almeno per questa stagione, non si concretizzerà: la Formula 1 ha scelto di proseguire secondo il programma originale, con Qatar e Abu Dhabi a chiudere il Mondiale.
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