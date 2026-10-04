GP Bahrain diretta F1: segui la gara in Malesia a Sepang LIVE
È finalmente arrivato il momento del Gran Premio del Bahrain, che vista la situazione di tensione in Medio Oriente ha trovato casa inedita e insolita nel circuito di Sepang. La partenza slitta di 40 minuti per la pioggia: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it
9:40
Inizia il giro di formazione!
Finalmente le monoposto si muovono: inizia il giro di formazione!
9:40
Tutti i piloti su gomme intermedie
Ripetiamo, scelta obbligata per tutti i piloti in questa fase: gomma intermedia alla partenza, da valutare quando si potrà tornare alle slick durante la gara con la pista che si asciugherà man mano.
9:36
Il giro di formazione dietro alla Safety Car
Indicazioni sulla partenza: il giro di formazione (o più di uno nel caso servisse) sarà completato dietro la Safety Car.
9:34
Corsa dei piloti verso le loro monoposto
E ora piloti e meccanici corrono verso la griglia di partenza, per tornare a posizionarsi nelle loro monoposto rimaste ferme.
9:31
+++ Si parte tra dieci minuti! +++
Ci siamo, ecco la nota ufficiale: si parte alle 15:40 locali, ovvero alle ore 9:40 italiane!
9:30
A breve un'indicazione ufficiale sulla partenza
Ci siamo, sta per arrivare un'indicazione ufficiale sulla partenza.
9:28
Alcune curve ancora troppo bagnare, il resto del circuito è ok
Sta diminuendo l'intensità della pioggia, parte del circuito è già ok per la partenza. Restano però critiche alcune curve, bisognerà aspettare ancora un po' ma potrebbe arrivare un'indicazione ufficiale a breve.
9:23
Si attendono le condizioni per una partenza "sicura"
Ancora nessuna indicazione ufficiale sul possibile orario di partenza: la direzione gara sta aspettando che spuntino le condizioni sufficienti per una partenza "sicura".
9:19
Antonelli resta dentro la sua Mercedes
Tante scelte diverse da parte dei piloti in questo momento: tanti restano vicino alla pista con un ombrello, altri sono tornati ai box. E poi c'è lui, il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli che tiene la concentrazione altissima e resta dentro la sua monoposto in attesa di novità.
9:17
Gli steward giocano con i tifosi, attesa senza fine
Alcuni degli steward si inventano dei 'giochi' con il pubblico per tenerlo occupato, l'attesa si allunga sempre di più.
9:11
La medical car fa fatica a restare in pista
Ancora in pista la medical car, che prosegue nei suoi giri per stabilire le condizioni del tracciato. Al momento sono segnalate troppe "standing water", le pozze sui cordoli che sarebbero pericolosissime per le monoposto.
9:09
Tifosi stoici, non lasciano il loro posto nonostante il diluvio
Diluvio senza sosta che fa scappare i piloti nei rispettivi box, dove aspettare indicazioni per l'inizio. Chi resta fermo e immobile in attesa del via sono i fantastici tifosi, che restano sotto la pioggia con i loro ombrelli e continuano ad esultare e a mostrare i loro cartelloni e striscioni.
9:07
La pioggia non smette, il precedente di Spa nel 2021
Non accenna a fermarsi la pioggia e anche le previsioni non danno molta speranza. C'è un precedente che si spera di evitare: a Spa nel 2021 la pioggia non si fermò mai, impedendo interamente lo svolgimento del Gran Premio che si chiuse dopo un solo giro dietro la Safety Car, consegnando la metà dei punti previsti alla griglia di partenza delle qualifiche.
9:03
Piove ancora forte, i piloti tornano ai box
Viste le condizioni, i piloti tornano ai box, lasciando le loro monoposto sulla griglia di partenza.
9:02
Piove ancora, slitta ancora la partenza: si aspettano comunicazioni ufficiali
Ancora nulla da fare, piove a dirotto su Sepang. Altra indicazione della partenza che slitta, senza ancora comunicazioni su un possibile orario. Bisognerà aspettare che le condizioni migliorino. In pista gira solo la medical car, che fa grande fatica.
8:52
Start ancora rimandato, non ci sono le condizioni per partire
Altra indicazione di "delayed start", e continueranno ad arrivare finché non ci saranno delle condizioni accettabili per partire.
8:49
Diluvio incessante a Sepang
Non smette più di piovere a Sepang, secondo le previsioni al 90% tutta la gara sarà sotto la pioggia.
8:45
+++ Slitta la partenza a causa della pioggia +++
E arriva ora l'indicazione che la partenza slitterà di qualche minuto, mentre intanto suona l'inno del Bahrain. Si attendono comunicazioni su quanto bisognerà aspettare.
8:41
Ci si aspetta una gara pazza: tutto può succedere
Le gare sul bagnato, specialmente così pesante, regalano sempre mille emozioni e colpi di scena: attenzione a grandi sorprese nel Gran Premio di oggi.
8:40
Ora diluvia! Pista completamente bagnata
Sta cambiando tutto da un minuto all'altro: ora inizia a diluviare, l'asfalto (non proprio drenante) è ora completamente bagnato.
8:37
Le condizioni stanno peggiorando rapidamente
La pioggia sta aumentando a vista d'occhio, alcune curve del tracciato presentano delle grosse pozzanghere ai cordoli.
8:35
Le gomme intermedie come scelta forzata in questo momento
Saltano tutte le strategie: in questo momento la scelta forzata per tutti è quella delle gomme intermedie. Poi sarà da valutare come evolverà il meteo, se sarà il caso di proseguire sulle gomme da bagnato o se passare alle slick.
8:31
È prevista ancora più pioggia nei prossimi minuti!
Secondo le previsioni meteo, la pioggia aumenterà sensibilmente nei prossimi minuti. Intanto i piloti iniziano a posizionarsi sulla griglia di partenza.
8:29
Proseguono le valutazioni sul circuito
Continuano i giri di riscaldamento e le diverse indicazioni da parte dei piloti. Per Hamilton il tracciato è "bagnato ma con tanto grip", mentre Russell è preoccupato che le intermedie "si rovinino troppo velocemente in queste condizioni".
8:27
Il tratto centrale della pista è praticamente asciutto
Nei team radio i piloti forniscono le loro prime indicazioni sul tracciato: la pista si sta bagnando, ma il tratto centrale della pista (specialmente tra curva-6 e curva-7) è praticamente asciutto. Tanti ragionamenti da fare a mezz'ora dal via.
8:25
Piloti in pista con le intermedie
Ora in pista i piloti per alcuni giri di riscaldamento, testando subito le condizioni con le gomme intermedie. L'asfalto si sta bagnando lentamente viste le temperature che restano comunque alte a Sepang.
8:20
+++ Piove a Sepang! Mancano 40 minuti al via! +++
Colpo di scena a 40 minuti dalla partenza: sta piovendo! Cambia tutto, cambiano le strategie, i setup, è una sorpresa quasi inattesa.
8:17
Antonelli: "Mi sono complicato la vita da solo"
"Ieri mi sono messo un po' alla prova, ultimamente lo sto facendo troppo... Non ero contento della sessione, ho fatto un altro errore in qualifica, mi sono complicato la vita ma alla fine ne sono uscito abbastanza bene. Si poteva fare meglio, P3 ci dà la chance per fare un grande risultato. Sarà una gara complicata per la gestione della gomma, mi sono preparato il più possibile, c'è da capire quale sarà la mescola migliore da usare e quanti stop bisognerà fare. Max va molto forte, Lewis ha fatto uno step in più, ma mai dire mai". Così Kimi Antonelli nel pre-gara.
8:14
Strategie Pirelli: si va verso una gara a due soste
Secondo le indicazioni Pirelli, sul bollente asfalto di Sepang si andrà verso una gara a due soste: soft-dura-dura o media-dura-dura (più eventuali combinazioni personalizzate) sembrano le due strategie più indicate per lottare contro il forte degrado delle gomme qui in Malesia.
8:06
Si torna in Malesia nove anni dopo: nel 2017 il trionfo di Verstappen!
Oggi parte dalla pole proprio quel Max Verstappen che, nel 2017, trovò la sua seconda vittoria in carriera qui a Sepang. Quella di nove anni fa è rimasta l'ultima gara in Malesia, fino ad oggi.
7:57
Classifica piloti, la situazione prima del GP del Bahrain
Ecco la classifica piloti ad un'ora dal via del Gran Premio del Bahrain in Malesia:
7:50
GP Bahrain, la griglia di partenza completa
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain in Malesia
7:45
GP Bahrain, tutto pronto a Sepang: alle ore 9 la gara
Ci siamo, alle ore 9 italiane scatterà il Gran Premio del Bahrain in Malesia sul circuito di Sepang: aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Sepang International Circuit - Malesia
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