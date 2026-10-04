GP Bahrain diretta F1: segui la gara in Malesia a Sepang LIVE

È finalmente arrivato il momento del Gran Premio del Bahrain , che vista la situazione di tensione in Medio Oriente ha trovato casa inedita e insolita nel circuito di Sepang . La partenza slitta di 40 minuti per la pioggia: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it

Tante scelte diverse da parte dei piloti in questo momento: tanti restano vicino alla pista con un ombrello, altri sono tornati ai box. E poi c'è lui, il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli che tiene la concentrazione altissima e resta dentro la sua monoposto in attesa di novità.

Sta diminuendo l'intensità della pioggia, parte del circuito è già ok per la partenza . Restano però critiche alcune curve, bisognerà aspettare ancora un po' ma potrebbe arrivare un'indicazione ufficiale a breve.

Ci siamo, sta per arrivare un'indicazione ufficiale sulla partenza .

E ora piloti e meccanici corrono verso la griglia di partenza , per tornare a posizionarsi nelle loro monoposto rimaste ferme.

Diluvio senza sosta che fa scappare i piloti nei rispettivi box, dove aspettare indicazioni per l'inizio. Chi resta fermo e immobile in attesa del via sono i fantastici tifosi , che restano sotto la pioggia con i loro ombrelli e continuano ad esultare e a mostrare i loro cartelloni e striscioni.

Ancora in pista la medical car , che prosegue nei suoi giri per stabilire le condizioni del tracciato. Al momento sono segnalate troppe " standing water ", le pozze sui cordoli che sarebbero pericolosissime per le monoposto.

Sta cambiando tutto da un minuto all'altro: ora inizia a diluviare , l'asfalto (non proprio drenante) è ora completamente bagnato .

Altra indicazione di " delayed start ", e continueranno ad arrivare finché non ci saranno delle condizioni accettabili per partire.

8:37

Le condizioni stanno peggiorando rapidamente

La pioggia sta aumentando a vista d'occhio, alcune curve del tracciato presentano delle grosse pozzanghere ai cordoli.

8:35

Le gomme intermedie come scelta forzata in questo momento

Saltano tutte le strategie: in questo momento la scelta forzata per tutti è quella delle gomme intermedie. Poi sarà da valutare come evolverà il meteo, se sarà il caso di proseguire sulle gomme da bagnato o se passare alle slick.

8:31

È prevista ancora più pioggia nei prossimi minuti!

Secondo le previsioni meteo, la pioggia aumenterà sensibilmente nei prossimi minuti. Intanto i piloti iniziano a posizionarsi sulla griglia di partenza.

8:29

Proseguono le valutazioni sul circuito

Continuano i giri di riscaldamento e le diverse indicazioni da parte dei piloti. Per Hamilton il tracciato è "bagnato ma con tanto grip", mentre Russell è preoccupato che le intermedie "si rovinino troppo velocemente in queste condizioni".

8:27

Il tratto centrale della pista è praticamente asciutto

Nei team radio i piloti forniscono le loro prime indicazioni sul tracciato: la pista si sta bagnando, ma il tratto centrale della pista (specialmente tra curva-6 e curva-7) è praticamente asciutto. Tanti ragionamenti da fare a mezz'ora dal via.

8:25

Piloti in pista con le intermedie

Ora in pista i piloti per alcuni giri di riscaldamento, testando subito le condizioni con le gomme intermedie. L'asfalto si sta bagnando lentamente viste le temperature che restano comunque alte a Sepang.

8:20

+++ Piove a Sepang! Mancano 40 minuti al via! +++

Colpo di scena a 40 minuti dalla partenza: sta piovendo! Cambia tutto, cambiano le strategie, i setup, è una sorpresa quasi inattesa.

8:17

Antonelli: "Mi sono complicato la vita da solo"

"Ieri mi sono messo un po' alla prova, ultimamente lo sto facendo troppo... Non ero contento della sessione, ho fatto un altro errore in qualifica, mi sono complicato la vita ma alla fine ne sono uscito abbastanza bene. Si poteva fare meglio, P3 ci dà la chance per fare un grande risultato. Sarà una gara complicata per la gestione della gomma, mi sono preparato il più possibile, c'è da capire quale sarà la mescola migliore da usare e quanti stop bisognerà fare. Max va molto forte, Lewis ha fatto uno step in più, ma mai dire mai". Così Kimi Antonelli nel pre-gara.

8:14

Strategie Pirelli: si va verso una gara a due soste

Secondo le indicazioni Pirelli, sul bollente asfalto di Sepang si andrà verso una gara a due soste: soft-dura-dura o media-dura-dura (più eventuali combinazioni personalizzate) sembrano le due strategie più indicate per lottare contro il forte degrado delle gomme qui in Malesia.

8:06

Si torna in Malesia nove anni dopo: nel 2017 il trionfo di Verstappen!

Oggi parte dalla pole proprio quel Max Verstappen che, nel 2017, trovò la sua seconda vittoria in carriera qui a Sepang. Quella di nove anni fa è rimasta l'ultima gara in Malesia, fino ad oggi.

7:57

Classifica piloti, la situazione prima del GP del Bahrain

Ecco la classifica piloti ad un'ora dal via del Gran Premio del Bahrain in Malesia: