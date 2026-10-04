Brivido Hamilton e i problemi di software Ferrari: perché si è aspettato così tanto per ripartire in Malesia

Ferrari, problemi di software e brivido Hamilton

Una vera e propria odissea per i piloti quella che li ha portati a partire in ritardo rispetto all'orario che era stato fissato per il via della corsa. Dopo 40 minuti di attesa per la pioggia che ha costretto la direzione a posticipare la partenza, durante il giro di partenza si è bloccata la Red Bull di Max Verstappen (riuscito a conquistare la pole nelle qualifiche di ieri) e poco dopo anche la Ferrari di Lewis Hamilton, che è stato costretto addirittura a fermarsi ed è riuscendo poi a ripartire solo dopo un reset indicatogli via radio dal team.

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Lo stesso problema è stato registrato anche dal compagno di squadra Charles Leclerc (riuscito però a procedere più velocemente con il reset), dalla Haas di Ocon e dalla Cadilacc di Bottas (entrambe motorizzate Ferrari). A frenare tutti loro un malfunzionamento del software: la velocità troppo bassa ha impedito ai motori di salire correttamente di giri, mandando il sistema in tilt. Per precauzione, tutte le monoposto sono state fatte rientrare in pit-lane, provocando un'altra attesa di 40 minuti prima della ripartenza.