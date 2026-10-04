Follia Ferrari, la strategia gomme in Malesia fa discutere: Hamilton e Leclerc sulle slick e poi succede il disastro
Neanche il tempo di ripartire, dopo la lunga sospensione per pioggia, che la Ferrari ne combina una delle sue, compromettendo con l'ennesima scelta controversa la gara di Leclerc e di Hamilton sul circuito di Sepang, in Malesia.
Strategia incomprensibile sulle gomme
Incomprensibile la strategia voluta dal muretto delle Rosse, che ha azzardato optando per partire con le gomme da asciutto. Una scelta pagata a carissimo prezzo dai piloti già al primo giro. Leclerc fatica subito e perde posizioni, poi complice anche un contatto con Bortoleto, che danneggia leggermente l'ala interiore, rientra ai box e torna in pista montando le intermedie, ma ormai ultimo. Non va meglio al compagno di squadra Hamilton, che decide di restare in pista con le slick ("Non voglio rientrare, proviamo a scommettere su questa scelta"), ma che poi deve arrendersi all'evidenza e perde posizioni scivolando al quindicesimo posto, dopo essere partito secondo. Davvero una falsa ripartenza.
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