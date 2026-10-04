Follia Ferrari, la strategia gomme in Malesia fa discutere: Hamilton e Leclerc sulle slick e poi succede il disastro

Strategia incomprensibile sulle gomme

Incomprensibile la strategia voluta dal muretto delle Rosse, che ha azzardato optando per partire con le gomme da asciutto. Una scelta pagata a carissimo prezzo dai piloti già al primo giro. Leclerc fatica subito e perde posizioni, poi complice anche un contatto con Bortoleto, che danneggia leggermente l'ala interiore, rientra ai box e torna in pista montando le intermedie, ma ormai ultimo. Non va meglio al compagno di squadra Hamilton, che decide di restare in pista con le slick ("Non voglio rientrare, proviamo a scommettere su questa scelta"), ma che poi deve arrendersi all'evidenza e perde posizioni scivolando al quindicesimo posto, dopo essere partito secondo. Davvero una falsa ripartenza.