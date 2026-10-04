Quando Antonelli può vincere il Mondiale di F1 dopo il ritiro di Russell: tutte le ipotesi in campo
Secondo. Russell fuori. Una gara in meno. Kimi Antonelli compie un passo probabilmente decisivo nella corsa al titolo Mondiale, che lo vede ora con 84 punti di vantaggio. Il sogno è sempre più vicino e potrebbe arrivare anche molto presto: ecco tutte le combinazioni.
Antonelli campione quando? Tutte le combinazioni
Il vantaggio di 84 punti in classifica si fa particolarmente pesante contando che mancano sette Gran Premi al termine della stagione, più una Sprint nel weekend di Singapore (il prossimo, tra il 9-11 ottobre). Il match point più vicino, ma anche più irrealistico, è fissato ad Austin (23-25 ottobre), dove Antonelli potrebbe laurearsi Campione del Mondo nel caso riesca a prendersi gara e Sprint a Singapore mentre il compagno Russell chiuda con un brutto risultato o addirittura un altro zero. In questo caso ad Antonelli basterebbero 8 punti ad Austin per laurearsi già campione con 5 Gran Premi di vantaggio. Lo scenario più realistico secondo le combinazioni è quello di un trionfo tra Messico (30 ottobre-1 novembre) e Brasile (6-8 novembre), dove gli basterà mantenere un livello costante e sperare che il compagno di squadra non riesca a finirgli davanti. Queste le combinazioni di punti con cui Kimi può laurearsi campione in ogni Gran Premio
GP Bahrain: 84 punti di vantaggio su Russell
GP Singapore: non può matematicamente diventare campione anche in caso di punteggio massimo e doppio ritiro Russell
GP Austin: con 125 punti di vantaggio è campione (è a -41 da questo risultato)
GP Messico: con 100 punti di vantaggio alla fine della gara è campione (è a -16 da questo risultato)
GP Brasile: con 75 punti di vantaggio alla fine della gara è campione
GP Las Vegas: con 50 punti di vantaggio alla fine della gara è campione
GP Qatar: con 25 punti di vantaggio alla fine della gara è campione
GP Abu Dhabi: ultima gara della stagione
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