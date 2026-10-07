Russell penalizzato: al Gp di Singapore partirà ultimo
Partirà dal fondo della griglia George Russell al Gp di Formula 1 di Singapore. Il pilota Mercedes dovrà scontare la penalità rimediata a seguito della sostituzione del motore della sua monoposto, resasi inevitabile dopo il ritiro nelle fasi finali del Gp del Bahrain, in Malesia. Era nell'aria, ora la penalizzazione è ufficiale, e lascia davvero poche chance di recupero su Kimi Antonelli, al comando del Mondiale con 84 punti di vantaggio (320 per l'italiano, 236 per il britannico) a sette gare dalla fine della stagione.
Cosa è successo alla Mercedes di Russell e perché è stato sanzionato
Era previsto che il nuovo propulsore venisse montato più avanti, una volta che la Mercedes avesse sfruttato il programma Aduo per introdurre un aggiornamento. Tuttavia, i danni subiti in Malesia hanno costretto la scuderia tedesca ad anticipare la sostituzione al Gp di Singapore e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento, ma solo nella gare della domenica e non nella Sprint in programma sabato.
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