La Formula 1 corre il Gp di Singapore: orari e dove vedere la gara in tv e in streaming 

Dopo la complicata gara in Malesia, per il recupero del Gp del Bahrain, che ha visto trionfare Max Verstappen per la prima volta in questa stagione, è già tempo di tornare in pista per il 17° appuntamento del Mondiale con il Gp di Singapore. Nella città imperiale Kimi Antonelli ci arriva da leader della classifica piloti, con la voglia di "accelerare" dopo il ritiro nell'ultima gara del principale, e sorpassare ancora di più dal compagno di squadra George Russell, a 84 punti di distanza. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc galvanizzate da una rimonta che ha portato il Cavallino rispettivamente al terzo e quarto alla bandiera a scacchi dopo un inizio disastroso a Sepang, cercano nuovamente il podio. A Marina Bay sarà un fine settimana inedito con la Gara Sprint a scaldare i motori nella mattinata italiana.