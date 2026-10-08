Horner si propone alla Ferrari ma intanto riceve 90 milioni di euro dalla Red Bull: il motivo
L'avventura ventennale di Chris Horner come team principal della Red Bull si è chiusa in anticipo - aveva ancora sei anni di contratto - e in modo decisamente brusco. Scelte e decisioni non condivise hanno portato al licenziamento nel luglio del 2025, strappando un rapporto costruito nel tempo e che ha saputo portare al vertice della Formula 1 la Red Bull. Nonostante le polemiche, le delusioni e forse un po' di frustrazione, Horner ha potuto consolarsi con una ricchissima buonuscita. E nel frattempo si è anche proposto alla Ferrari.
Il maxirisarcimento della Red Bull a Horner
Come detto, Horner, che con la Red Bull ha vinto otto titoli mondiali piloti e sei costruttori, aveva ancora sei anni di contratto al momento del licenziamento, arrivato dopo il calo dei risultati in pista e le tensioni interne alla squadra. Per questo, l'ex team principal ha ricevuto dalla sua vecchia scuderia un risarcimento di circa 79 milioni di euro, come emerge dal rapporto finanziario della società, che indica 67 milioni di sterline come "risarcimento per perdita dell'incarico". A questi, si aggiungono poco più di nove milioni di sterline di retribuzione, circa 10,6 milioni di euro, e 10 mila sterline di contributi pensionistici. Il totale versato nel 2025 al dirigente ammonta così a 76,027 milioni di sterline, pari a circa 89,6 milioni di euro. Red Bull - scrive oggi il tabloid Sun - ha preferito non commentare i dati.
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