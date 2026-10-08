Horner si propone alla Ferrari ma intanto riceve 90 milioni di euro dalla Red Bull: il motivo

L'avventura ventennale di Chris Horner come team principal della Red Bull si è chiusa in anticipo - aveva ancora sei anni di contratto - e in modo decisamente brusco. Scelte e decisioni non condivise hanno portato al licenziamento nel luglio del 2025, strappando un rapporto costruito nel tempo e che ha saputo portare al vertice della Formula 1 la Red Bull. Nonostante le polemiche, le delusioni e forse un po' di frustrazione, Horner ha potuto consolarsi con una ricchissima buonuscita. E nel frattempo si è anche proposto alla Ferrari.