Antonelli snobba Russell: "Verstappen è un avversario tosto da qui fino a fine stagione"

Antonelli elogia Verstappen e snobba Russell

E nonostante sia il rivale più vicino in termini di punti (ora a 84 i punti di distanza), Russell viene in qualche modo snobbato da Antonelli: "Non penso ancora alla prossima stagione, devo prima focalizzarmi sul concludere al meglio quest'anno - ha detto il pilota della Mercedes ai microfoni di 'Sky Sport' in attesa di scendere in pista a Marina Bay -. Verstappen sarà sicuramente un avversario tosto da qui fino a fine stagione, ma sicuramente anche in vista del prossimo anno. È bello poter competere con lui, mi dovrò dar da fare. Ha fatto un bel weekend in Malesia e dei passi avanti con la Red Bull. Io cercherò di fare il massimo e di vincere il più possibile fino alla fine della stagione".

A Singapore chance per Kimi e per Hamilton

A Singapore intanto Antonelli avrà una grande chance per ipotecare definitivamente il Mondiale, visto che Russell sarà costretto a partire dall'ultimo posto dopo essere stato penalizzato per la sostituzione del motore dopo il ritiro nelle fasi finali del Gp del Bahrain. Un'occasione anche per l'inglese Lewis Hamilton, terzo nella classifica iridata con 214 punti, che con la sua Ferrari cercherà di ridurre il distacco dal suo connazionale (ora a quota 236).