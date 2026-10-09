Verstappen vola a Singapore: si prende la pole Sprint davanti a Russell e Leclerc. Sesto Hamilton davanti ad Antonelli

SQ1: Perez blocca la sessione, Sainz subito fuori

Mentre i piloti iniziano a lanciarsi per i loro primi giri veloci, le qualifiche vengono subito bloccate da una bandiera rossa: Checo Perez va a muro e poi perde l'ala anteriore della sua Cadillac in mezzo al tracciato, obbligando la direzione gara a sospendere la sessione per rimuovere i detriti. Ne viene fuori una ripartenza caotica, con tanti piloti che dovevano ancora far registrare un giro veloce con soli sei minuti rimasti. Qualche rischio, ma alla fine nessuna sorpresa: giro veloce di Verstappen in 1:33.477 e eliminati (dall'ultimo al 17°) Sainz, Bottas, Perez, Albon, Stroll e Lindblad.

SQ2: vola la Ferrari, Russell rischia ma passa

Inizio con largo ritardo per la SQ2 a causa di "un problema ai sistemi di cronometraggio", come annunciato dalla stessa FIA per spiegare la lunghissima attesa. Benissimo le Ferrari quando finalmente si parte, con un 1-2 Leclerc e Hamilton che fa ben sperare in vista della lotta per la pole. Alla fine si chiude con il giro veloce di Charles in 1:32.246 e un grande rischio per Russell, che si salva solo all'ultimo giro. Eliminati (dal 16° all'11°): Ocon, Alonso, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg e Colapinto

SQ3: Leclerc ci prova ma la spunta Verstappen!

Subito i motorizzati Mercedes in pista, con soli 8 minuti per la lotta alla mini-pole. Primo colpo da pole provvisoria di Norris in 1:31.587, che resiste per qualche minuto. A rispondergli è Leclerc in 1:31.568, pole provvisoria a tre minuti dalla fine della sessione. Poco dopo un super giro di Hamilton che, però, si rovina nel finale e si accontenta di un 1:31.702. Il finale è un Leclerc contro Verstappen, con i due che si scambiano settori viola a distanza, e alla fine è l'olandese a prendersi la pole in 1:31.156! Nel finale spunta anche Russell, che toglie la seconda posizione a Charles.