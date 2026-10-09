Leclerc lotta ma si arrende a Verstappen. Poi esplode via radio: "Vaffa***lo!"

Le qualifiche Sprint del Gp di Singapore danno subito spettacolo. Alla fine è Verstappen a prendersi la pole (è però sotto investigazione) dopo una bella bagarre con Leclerc , che per momenti ha sfiorato l'idea di mettersi davanti a tutti. I due piloti si sono scambiati settori viola a distanza, prima che l'olandese in Red Bull facesse segnare il miglior tempo in 1:31.156. La beffa per il ferrarista si è concretizzata quando anche Russell si è inserito e gli ha rubato la seconda posizione, scatenando la reazione di Charles.

Lo sfogo di Leclerc

Alla fine delle qualifiche Leclerc non è riuscito a trattenersi e via radio si è lasciato andare: "Fanculo!", ha urlato. "P3 era un buon giro, Charles", ha provato a rincuorarlo l'ingegnere Bryan Bozzi, ma per il pilota della Rossa non è stato abbastanza: "Sì, grazie… è un peccato", ha risposto. "Ben fatto", hanno rincarato dal box.

Bene le Ferrari

Durante le qualifiche le Ferrari si sono messe da subito in luce. Anche Hamilton è andato bene, soprattutto in P2 quando insieme a Leclerc girava veloce. P2 chiusa dallo stesso Leclerc con il giro veloce in 1:32.246. Alla fine per la pole ha lottato solo Charles, mentre Lewis si è dovuto accontentare del sesto posto.