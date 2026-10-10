Qualifiche F1 GP Singapore, orario e dove vederle in tv e streaming
Il day-2 del GP di Singapore promette spettacolo, come già successo ieri (venerdì) nelle qualifiche Sprint, in cui Verstappen ha avuto la meglio dopo una bella bagarre con Leclerc, beffato nel finale anche da Russell. Oggi, sabato 10 ottobre, si parte alle 11 con la gara Sprint, poi nel pomeriggio di nuovo tutti in pista sul circuito di Marina Bay per le qualifiche gara di Formula 1, giunta al suo 17° appuntamento stagionale.
Il circuito di Singapore
La gara del GP di Singapore si correrà domani, domenica, alle 14. Sono previsti 62 giri per un totale di 306,143 km e una lunghezza giro di 4,940 metri. Il tracciato comprende 19 curve, nel 2024 fu Norris il vincitore. La Ferrari qui ha forti ambizioni: le prestazioni del venerdì di Leclerc, che ha chiuso con il terzo miglior tempo, e di Hamilton, che fino alla P2 ha lottato per la pole, fa nno ben sperare.
Orario e dove vedere le qualifiche del Gran Premio di Singapore
L'appuntamento per le qualifiche del Gran Premio di Singapore è alle 15. Verrà trasmesso tutto in diretta tv su Sky e in streaming su Now. Le qualifiche andranno live anche in chiaro su Tv8.
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