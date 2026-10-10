Qualifiche F1 GP Singapore, orario e dove vederle in tv e streaming

Il circuito di Singapore

La gara del GP di Singapore si correrà domani, domenica, alle 14. Sono previsti 62 giri per un totale di 306,143 km e una lunghezza giro di 4,940 metri. Il tracciato comprende 19 curve, nel 2024 fu Norris il vincitore. La Ferrari qui ha forti ambizioni: le prestazioni del venerdì di Leclerc, che ha chiuso con il terzo miglior tempo, e di Hamilton, che fino alla P2 ha lottato per la pole, fa nno ben sperare.

Orario e dove vedere le qualifiche del Gran Premio di Singapore

L'appuntamento per le qualifiche del Gran Premio di Singapore è alle 15. Verrà trasmesso tutto in diretta tv su Sky e in streaming su Now. Le qualifiche andranno live anche in chiaro su Tv8.