Formula 1, gara Sprint Gp Singapore: orario e dove vederla in tv e streaming

Giornata ricca di appuntamenti a Singapore, dove oggi, sabato 10 ottobre, andranno in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il circuito di Marina Bay è il teatro di un nuovo confronto diretto tra i quattro top team. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren sono pronte a darsi battaglia prima nella gara su distanza ridotta e successivamente nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 11 ottobre (semaforo verde alle 15, ora italiana). A scattare davanti a tutti nella gara Sprint sarà la Red Bull di Max Verstappen che avrà al suo fianco, in prima fila, George Russell con la Mercedes. Terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, che precede le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. In terza fila, con il britannico, si sarà l'altra Rossa di Lewis Hamilton, appena davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli, al volante della Mercedes.