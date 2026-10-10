Formula 1, gara Sprint Gp Singapore: orario e dove vederla in tv e streaming
Giornata ricca di appuntamenti a Singapore, dove oggi, sabato 10 ottobre, andranno in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il circuito di Marina Bay è il teatro di un nuovo confronto diretto tra i quattro top team. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren sono pronte a darsi battaglia prima nella gara su distanza ridotta e successivamente nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 11 ottobre (semaforo verde alle 15, ora italiana). A scattare davanti a tutti nella gara Sprint sarà la Red Bull di Max Verstappen che avrà al suo fianco, in prima fila, George Russell con la Mercedes. Terzo e tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, che precede le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. In terza fila, con il britannico, si sarà l'altra Rossa di Lewis Hamilton, appena davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli, al volante della Mercedes.
Formula 1, gara Sprint Gp Singapore: data e orario
La gara corta del Gp di Singapore (21 giri totali), sul circuito di Marina Bay è in programma alle ore 11 di oggi, sabato 10 ottobre.
Formula 1, gara Sprint Gp Singapore: dove vederla in tv e in streaming
La gara corta sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (207), ma anche in chiaro su Tv8. Disponibile anche la streaming su tv8.it, Sky Go e NOW. Potrete seguire anche la diretta testuale della Sprint sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
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