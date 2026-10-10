Gp Singapore diretta Gara Sprint: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc a Marina Bay LIVE

Si accendono le luci nella notte malesiana per la Gara Sprint del Gp di Singapore. La mattina italiana parte con il rombo dei motori della Formula 1 per la garetta da 100 km sul circuito di Marina Bay, il diciasettesimo appuntamento in calendario del Mondiale 2026. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Solo settimo il leader del campionato Kimi Antonelli, precedeuto dall'altra Rossa di Lewis Hamilton. Segui le monoposto sul tracciato con i tempi e le posizioni aggiornate in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio.
11:18
**Si partirà alle 11.30**
C'è il verdetto della Fia: il via sarà tra poco più di 10'
11:17
Medical car in pista
Ancora un giro della Mercedes per verificare le condizioni della pista
11:15
Ancora tutti fermi
Partenza ritardata per la pioggia. In curva 16 ci sono ancora diverse pozzanghere e per questo il via della Sprint Race di Singapore è ancora in sospeso
11:10
Antonelli e Gasly "stoici"
Tutti i piloti sono usciti dalle monoposto e sono ai box, tutti tranne Kimi e Pierre che sono rimasti dentro la Mercedes e l'Alpine, nonostante il caldo umidissimo e l'afa
11:07
Il metodo "umano"
Gli steward stanno cercando di togliere l'acqua dal circuito con spazzoloni e scope, cercando di deviarla verso le canaline di scolo. Curva 2 e 3 però sono ancora allagate
11:06
Tanta umidità a Singapore
30° C è la temperatura dell'aria, mentre è molto alta, nonostante l'acqua scesa, quella dell'asfalto che supera i 50° C
11:02
Quando si parte?
Non ci sono ancora indicazioni su quando si accenderanno i motori. Alcuni piloti come Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno lasciato la griglia
10:54
Diluvio a Marina Bay
**Partenza posticipata della Gara Sprint**
10:42
Valutazioni a Singapore per la pioggia
Medical Car in pista per valutare il tracciato
10:29
Il punteggio della Gara Sprint
1° – 8 punti
2° – 7 punti
3° – 6 punti
4° – 5 punti
5° – 4 punti
6° – 3 punti
7° – 2 punti
8° – 1 punt
10:18
Qualifiche Sprint: ecco come ha fatto Verstappen a battere tutti
SINGAPORE - Subito grandi emozioni nel weekend del Gran Premio di Singapore, che entra subito nel vivo con le qualifiche Sprint. A prendersi la mini-pole sul Marina Bay Street Circuit è un super Max Verstappen, che batte la concorrenza di Russell e Leclerc. Solo sesto Hamilton davanti ad Antonelli, una posizione che fa scattare subito tante discussioni: Russell si trova sulla vecchia configurazione della Mercedes, mentre la monoposto di Kimi monta i nuovi aggiornamenti che dovrebbero (in teoria) migliorare le prestazioni in pista...
LEGGI LA NEWS
10:09
Gara Sprint, la griglia di partenza
Come si schiereranno in pista le monoposto:
10:00
Gara Sprint a Singapore: dove vederla in tv
La gara corta sarà visibile alle 11 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (207), ma anche in chiaro su Tv8. Disponibile anche la streaming su tv8.it, Sky Go e NOW. Potrete seguire anche la diretta testuale della Sprint sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
Marina Bay Street Circuit di Singapore (Malesia)