Gp Singapore diretta Gara Sprint: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc a Marina Bay LIVE

Si accende il sabato del Mondiale 2026 del Circus con la garetta da 100 km: tempi e posizioni in tempo reale
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4 min

Pubblicato il 10.10.2026, 09:59 (Aggiornato il 10.10.2026, 11:18)

Si accendono le luci nella notte malesiana per la Gara Sprint del Gp di Singapore. La mattina italiana parte con il rombo dei motori della Formula 1 per la garetta da 100 km sul circuito di Marina Bay, il diciasettesimo appuntamento in calendario del Mondiale 2026. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Solo settimo il leader del campionato Kimi Antonelli, precedeuto dall'altra Rossa di Lewis Hamilton. Segui le monoposto sul tracciato con i tempi e le posizioni aggiornate in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio.

11:18

**Si partirà alle 11.30**

C'è il verdetto della Fia: il via sarà tra poco più di 10'

11:17

Medical car in pista

Ancora un giro della Mercedes per verificare le condizioni della pista

11:15

Ancora tutti fermi

Partenza ritardata per la pioggia. In curva 16 ci sono ancora diverse pozzanghere e per questo il via della Sprint Race di Singapore è ancora in sospeso

11:10

Antonelli e Gasly "stoici"

Tutti i piloti sono usciti dalle monoposto e sono ai box, tutti tranne Kimi e Pierre che sono rimasti dentro la Mercedes e l'Alpine, nonostante il caldo umidissimo e l'afa

11:07

Il metodo "umano"

Gli steward stanno cercando di togliere l'acqua dal circuito con spazzoloni e scope, cercando di deviarla verso le canaline di scolo. Curva 2 e 3 però sono ancora allagate

11:06

Tanta umidità a Singapore

30° C è la temperatura dell'aria, mentre è molto alta, nonostante l'acqua scesa, quella dell'asfalto che supera i 50° C

11:02

Quando si parte?

Non ci sono ancora indicazioni su quando si accenderanno i motori. Alcuni piloti come Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno lasciato la griglia

10:54

Diluvio a Marina Bay

**Partenza posticipata della Gara Sprint**

10:42

Valutazioni a Singapore per la pioggia

Medical Car in pista per valutare il tracciato

10:29

Il punteggio della Gara Sprint

1° – 8 punti

2° – 7 punti

3° – 6 punti

4° – 5 punti

5° – 4 punti

6° – 3 punti

7° – 2 punti

8° – 1 punt

10:18

Qualifiche Sprint: ecco come ha fatto Verstappen a battere tutti

SINGAPORE -  Subito grandi emozioni nel weekend del Gran Premio di Singapore, che entra subito nel vivo con le qualifiche Sprint. A prendersi la mini-pole sul Marina Bay Street Circuit è un super Max Verstappen, che batte la concorrenza di Russell e Leclerc. Solo sesto Hamilton davanti ad Antonelli, una posizione che fa scattare subito tante discussioni: Russell si trova sulla vecchia configurazione della Mercedes, mentre la monoposto di Kimi monta i nuovi aggiornamenti che dovrebbero (in teoria) migliorare le prestazioni in pista...

LEGGI LA NEWS

10:09

Gara Sprint, la griglia di partenza

Come si schiereranno in pista le monoposto:

10:00

Gara Sprint a Singapore: dove vederla in tv

La gara corta sarà visibile alle 11 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (207), ma anche in chiaro su Tv8. Disponibile anche la streaming su tv8.it, Sky Go e NOW. Potrete seguire anche la diretta testuale della Sprint sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Marina Bay Street Circuit di Singapore (Malesia)

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