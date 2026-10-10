Super Verstappen, pole a Singapore! Leclerc e Hamilton alle sue spalle, Antonelli quarto
Max Verstappen si conferma sempre di più dominatore qui a Singapore: dopo la pole Sprint e la gara Sprint si prende anche la pole position per il Gran Premio! L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari, con Leclerc e Hamilton che partiranno alle sue spalle. Quarto Antonelli, consapevole che il rivale Russell partirà ultimo dopo il cambio PU.
16:32
+++ È POOLE DI VERSTAPPEN! Poi Leclerc, Hamilton e Antonelli alle sue spalle! +++
E quindi è POLE POSITION DI MAX VERSTAPPEN! Assoluto dominatore fin qui l'olandese, che batte le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che partiranno comunque 2° e 3°. Quarto Antonelli, consapevole che il rivale Russell sarà invece ultimo per il cambio PU.
16:31
Leclerc si migliora, Hamilton no
Si migliora Leclerc, secondo in 1:31.427! Non si migliora Hamilton, che scende in terza posizione.
16:26
Si torna in pista, ultimo tentativo per la pole
I piloti stanno tornando pian piano in pista, il primo stavolta è Antonelli. Ultimo tentativo per migliorare il proprio tempo sul giro.
16:22
Hamilton dietro a Verstappen
1:31.496 di Hamilton, non basta per battere Verstappen. Ma c'è ancora tempo per un secondo tentativo. Intanto Antonelli terzo, davanti a Leclerc.
16:21
Vola Verstappen! Ora Hamilton deve rispondere
1:31.373 di Verstappen, pole provvisoria. Dietro di lui Leclerc a 3 decimi. Ora Hamilton dovrà rispondere.
16:19
Si stanno per lanciare tutti
Ora tutti i piloti in pista, si lancia Verstappen ma tra pochissimo toccherà a tutti gli altri.
16:17
Inizia il Q3, inizia la lotta per la pole!
Ci siamo: inizia ufficialmente la lotta per la pole! Subito Verstappen, primo a scendere in pista.
16:11
Finisce il Q2 senza sorprese: tra poco la lotta per la pole!
Finisce questo Q2 con le magie di Hamilton. Eliminati (dal 16° all'11°): Colapinto, Bortoleto, Sainz, Ocon, Bearman, Hulkenberg.
16:08
Verstappen forte ma resta dietro Hamilton
1:31.639 di Verstappen, secondo dietro Hamilton: nel Q3 sarà Lewis contro Max per la pole!
16:06
Hamilton impressionate: si migliora ancora!
1:31.529 di Hamilton! Incredibile l'inglese in questo Q2, migliora quello che già era il giro veloce di questo stint.
15:59
Hamilton vola! Quattro decimi più veloce di Antonelli!
Benissimo Hamilton fin qui: 1:31.766, nuovo giro veloce del Q2 con quattro decimi su quello di Antonelli.
15:59
Antonelli piazza il primo giro veloce
1:32.165 di Antonelli, per ora il miglior tempo di questo Q2.
15:55
Si riparte: inizia il Q2!
Semaforo di nuovo verde in pit-lane, si torna in pista per il Q2 da 15 minuti!
15:51
Poche sorprese tra gli eliminati nel Q1, Hadjar non completa neanche un giro
Si chiude così il Q1, con le Ferrari che chiudono nelle prime due posizioni. Elimianti (dall'ultimo al 17°): Hadjar, Bottas, Perez, Stroll, Albon e Alonso. Sfortunatissimo il francese della Red Bull, che non completa neanche un giro.
15:50
Brivido Mercedes, Antonelli e Russell si salvano
Finale "pericoloso" per le Mercedes, che chiudono 12° e 13° con Antonelli e Russell, molto vicini alla zona di eliminazione.
15:46
Volano le Ferrari!
Nel finale di questo Q1 si accendono le Ferrari: Hamilton in testa in 1:32.680, Leclerc dietro in 1:32.774. Risultato che lascia ben sperare per il resto della sessione.
15:43
Quanti problemi per Hadjar in questa sessione
Il francese della Red Bull si lancia di nuovo ma viene colpito dallo stesso problema al cambio e si avvia (nuovamente) lento verso i box, senza ancor completato un giro.
15:42
Ora meglio Leclerc
1:33.594 di Leclerc, che gli vale il sesto tempo fin qui.
15:41
Tempo lentissimo di Leclerc che si dovrà rilanciare
Solo 1:35.700 nel primo giro per Leclerc, che dovrà rilanciarsi per superare il taglio. C'è tanto tempo ancora, 8 minuti alla fine del Q1.
15:38
Hadjar riesce a ripartire
Non si ferma la sessione, con Hadjar che riesce a ripartire. Intanto giro veloce di Verstappen in 1:33.241.
15:36
Hadjar si ferma in mezzo alla pista!
Problemi per Hadjar, che ferma la sua Red Bull proprio in mezzo alla pista!
15:35
Giro veloce di Hamilton
Bene Hamilton al suo primo giro veloce, con un 1:33.311 che è il miglior tempo fin qui.
15:33
Ocon riesce a ripartire, pista imprevedibile ora
Ocon riesce a ripartire e la sessione non viene fermata. Poco dopo fuori anche Stroll, la pista con le sue basse temperature è imprevedibile per i piloti, che stanno già faticando a trovare grip. Intanto il primo giro veloce è di Alonso in 1:35.389.
15:32
Subito Ocon a muro!
La sessione parte e rischia di fermarsi subito: c'è Ocon a muro!
15:30
+++ SI PARTE! Iniziano le qualifiche a Singapore con il Q1 +++
Semaforo verde in pitlane, inizia il Q1 da 18 minuti: si parte con le qualifiche del Gran Premio di Singapore!
15:25
Tracciato "freddo" rispetto alle aspettative
La pioggia di qualche ora fa ha decisamente raffreddato la pista, ora a circa 40°C contro le temperature che avevano ampiamente superato i 50°C negli scorsi giorni. Un fattore da tenere a mente per i piloti e i team.
15:22
Qualifiche Singapore, Verstappen il grande favorito per questa sessione
Il favorito per la pole-bis è ovviamente Max Verstappen, che fin qui ha dominato con il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì e la vittoria nella Sprint: tutti gli occhi puntati su 'Super Max'.
15:20
Aggiornamenti meteo: pista asciutta ma anche nuvole sul circuito
Al momento la pista del Marina Bay Street Circuit è asciutta, ma ci sono ancora delle nuvole e delle minime possibilità di pioggia durante la sessione.
15:15
Ultimi momenti per le modifiche nei box
Sempre più vicino il momento dell'inizio di queste qualifiche, ultimi momenti frenetici nei box per sistemare le monoposto.
14:55
La classifica costruttori aggiornata dopo la Sprint
La situazione della classifica costruttori dopo la Sprint a Singapore:
14:50
Bene le Ferrari a Singapore: si può sognare!
Il secondo e terzo posto nella Sprint, facilitato anche dal ritiro di Russell, fanno sognare i tifosi: la Ferrari può far bene a Singapore. Ma per portare a casa un gran risultato nel Gran Premio bisognerà conquistare posizioni davanti in qualifica, viste le poche opportunità di sorpasso che concede il tecnico circuito di Marina Bay.
14:47
Singapore, i tempi delle qualifiche Sprint: cosa aspettarsi
Nelle qualifiche Sprint Max Verstappen si è preso la pole in 1:31.156. Oggi, però, il meteo sarà un fattore importante e con il circuito ancora umido i tempi potrebbero risultare decisamente più lenti.
14:42
Singapore regala emozioni: ecco il Marina Bay Street Circuit
Weekend fin qui dalle mille emozioni, tra le prime qualifiche e la Sprint condizionata dalla pioggia. Il circuito cittadino di Marina Bay si conferma estremamente tecnico, dove si viaggia al limite a pochi centimetri dai muri, con anche il minimo errore che può risultare decisivo.
14:40
Antonelli allunga su Russell: la situazione in classifica
La Sprint Race ha visto Antonelli guadagnare punti preziosi su Russell: il Mondiale è sempre più vicino!
14:35
Qualifiche Singapore, si parte con mezz'ora di ritardo rispetto al programma
Dopo la Sprint Race è il momento delle qualifiche per il Gran Premio. Si partirà con mezz'ora di ritardo rispetto al programma originale, slittamento dovuto alla pioggia che ha rallentato la mini-gara del pomeriggio. Semaforo verde in pitlane alle ore 15:30 per il Q1: aggiornamenti e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Marina Bay Street Circuit - Singapore
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