Max Verstappen si conferma sempre di più dominatore qui a Singapore : dopo la pole Sprint e la gara Sprint si prende anche la pole position per il Gran Premio! L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari , con Leclerc e Hamilton che partiranno alle sue spalle. Quarto Antonelli , consapevole che il rivale Russell partirà ultimo dopo il cambio PU.

E quindi è POLE POSITION DI MAX VERSTAPPEN! Assoluto dominatore fin qui l'olandese, che batte le Ferrari di Leclerc e Hamilton , che partiranno comunque 2° e 3°. Quarto Antonelli , consapevole che il rivale Russell sarà invece ultimo per il cambio PU.

I piloti stanno tornando pian piano in pista, il primo stavolta è Antonelli . Ultimo tentativo per migliorare il proprio tempo sul giro.

Ci siamo: inizia ufficialmente la lotta per la pole! Subito Verstappen, primo a scendere in pista.

1:31.639 di Verstappen, secondo dietro Hamilton: nel Q3 sarà Lewis contro Max per la pole!

1:31.529 di Hamilton! Incredibile l'inglese in questo Q2, migliora quello che già era il giro veloce di questo stint.

Si chiude così il Q1, con le Ferrari che chiudono nelle prime due posizioni. Elimianti (dall'ultimo al 17°): Hadjar, Bottas, Perez, Stroll, Albon e Alonso. Sfortunatissimo il francese della Red Bull, che non completa neanche un giro .

Il francese della Red Bull si lancia di nuovo ma viene colpito dallo stesso problema al cambio e si avvia (nuovamente) lento verso i box, senza ancor completato un giro.

Finale " pericoloso " per le Mercedes, che chiudono 12° e 13° con Antonelli e Russell , molto vicini alla zona di eliminazione.

15:38

Hadjar riesce a ripartire

Non si ferma la sessione, con Hadjar che riesce a ripartire. Intanto giro veloce di Verstappen in 1:33.241.

15:36

Hadjar si ferma in mezzo alla pista!

Problemi per Hadjar, che ferma la sua Red Bull proprio in mezzo alla pista!

15:35

Giro veloce di Hamilton

Bene Hamilton al suo primo giro veloce, con un 1:33.311 che è il miglior tempo fin qui.

15:33

Ocon riesce a ripartire, pista imprevedibile ora

Ocon riesce a ripartire e la sessione non viene fermata. Poco dopo fuori anche Stroll, la pista con le sue basse temperature è imprevedibile per i piloti, che stanno già faticando a trovare grip. Intanto il primo giro veloce è di Alonso in 1:35.389.

15:32

Subito Ocon a muro!

La sessione parte e rischia di fermarsi subito: c'è Ocon a muro!

15:30

+++ SI PARTE! Iniziano le qualifiche a Singapore con il Q1 +++

Semaforo verde in pitlane, inizia il Q1 da 18 minuti: si parte con le qualifiche del Gran Premio di Singapore!

15:25

Tracciato "freddo" rispetto alle aspettative

La pioggia di qualche ora fa ha decisamente raffreddato la pista, ora a circa 40°C contro le temperature che avevano ampiamente superato i 50°C negli scorsi giorni. Un fattore da tenere a mente per i piloti e i team.

15:22

Qualifiche Singapore, Verstappen il grande favorito per questa sessione

Il favorito per la pole-bis è ovviamente Max Verstappen, che fin qui ha dominato con il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì e la vittoria nella Sprint: tutti gli occhi puntati su 'Super Max'.

15:20

Aggiornamenti meteo: pista asciutta ma anche nuvole sul circuito

Al momento la pista del Marina Bay Street Circuit è asciutta, ma ci sono ancora delle nuvole e delle minime possibilità di pioggia durante la sessione.

15:15

Ultimi momenti per le modifiche nei box

Sempre più vicino il momento dell'inizio di queste qualifiche, ultimi momenti frenetici nei box per sistemare le monoposto.

14:55

La classifica costruttori aggiornata dopo la Sprint

La situazione della classifica costruttori dopo la Sprint a Singapore: