Leclerc, Singapore è in musica

Norris sarcastico dopo l'incidente con Piastri: "Sai cos'è questa? Una gara!"

Il pilota risponde a una domanda di un giornalista usando l'ironia: tutti i dettagli 
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 16:08 (Aggiornato il 10.10.2026, 16:16)

norrisPiastri

A Singapore, dopo una Sprint Race difficile per la McLaren, Lando Norris non ha lasciato passare una domanda senza replicare, usando l'arma dell'ironia. Il campione del mondo in carica è stato coinvolto in un contatto con il compagno di squadra Oscar Piastri, nel tentativo di sorpassarlo. L'impatto, all'ultimo giro, ha compromesso la loro gara.  

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Norris e l'incidente alla Sprint Race a Singapore  

La domanda del giornalista era chiara e un po’ accusatoria: "Lando, ovviamente vuoi sempre finire il più in alto possibile, ma è anche una Sprint e avevi il tuo compagno di squadra davanti. Non ti è sembrata una manovra un po’ inutile?". Norris non ha esitato. Con tono secco e un sorriso sarcastico ha risposto: "Cosa, per andare a prendere un bel gap?". Poi ha alzato il livello: "Qual è il titolo della gara?". Giornalista: "Sprint". Norris: «Sprint… e cosa c’è dopo Sprint?». Giornalista: "Race". Norris quindi affonda: "Wow! Bel lavoro. Esattamente, è una gara". L'intervista, durata pochi secondi, è diventata subito virale. Anche perché Norris ha difeso quel sorpasso su Piastri che però non è andato a buon fine.  

 

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