Norris sarcastico dopo l'incidente con Piastri: "Sai cos'è questa? Una gara!"

Norris e l'incidente alla Sprint Race a Singapore

La domanda del giornalista era chiara e un po’ accusatoria: "Lando, ovviamente vuoi sempre finire il più in alto possibile, ma è anche una Sprint e avevi il tuo compagno di squadra davanti. Non ti è sembrata una manovra un po’ inutile?". Norris non ha esitato. Con tono secco e un sorriso sarcastico ha risposto: "Cosa, per andare a prendere un bel gap?". Poi ha alzato il livello: "Qual è il titolo della gara?". Giornalista: "Sprint". Norris: «Sprint… e cosa c’è dopo Sprint?». Giornalista: "Race". Norris quindi affonda: "Wow! Bel lavoro. Esattamente, è una gara". L'intervista, durata pochi secondi, è diventata subito virale. Anche perché Norris ha difeso quel sorpasso su Piastri che però non è andato a buon fine.