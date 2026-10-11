F1 GP di Singapore, orario e come vedere in tv e streaming la gara di Marina Bay

Dopo la gara in Malesia, il Mondiale di Formula 1 torna con il Gran Premio di Singapore. Kimi Antonelli cerca punti preziosi per confermare la vetta della classifica e guadagnare su Russel. Verstappen , dopo il trionfo nella Gara Sprint, si è portato a meno uno da Leclerc. Tutte le info sul 17esimo appuntamento Mondiale.

Gran Premio di Singapore, la griglia di partenza

A partire in pole position sarà Max Verstappen con la sua Red Bull davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà in quarta posizione, chiudendo la seconda fila. In terza le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.