F1 GP di Singapore, orario e come vedere in tv e streaming la gara di Marina Bay
Dopo la gara in Malesia, il Mondiale di Formula 1 torna con il Gran Premio di Singapore. Kimi Antonelli cerca punti preziosi per confermare la vetta della classifica e guadagnare su Russel. Verstappen, dopo il trionfo nella Gara Sprint, si è portato a meno uno da Leclerc. Tutte le info sul 17esimo appuntamento Mondiale.
Gran Premio di Singapore, la griglia di partenza
A partire in pole position sarà Max Verstappen con la sua Red Bull davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà in quarta posizione, chiudendo la seconda fila. In terza le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS