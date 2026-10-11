GP Singapore diretta F1: segui la gara di oggi LIVE

Dopo un weekend dalle mille emozioni è finalmente arrivato il momento del Gran Premio di Singapore, sul tecnico circuito cittadino di Marina Bay. A dominare fin qui è stato Max Verstappen (pole Sprint, Sprint e pole per la gara), grande favorito di oggi. Alle sue spalle ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che hanno dimostrato un fantastico passo gara: i tifosi possono sognare un grande risultato. Quarto Antonelli, leader del Mondiale e consapevole che il compagno e rivale Russell partirà dall'ultima posizione. Si parte alle ore 14 italiane: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it

13:30 Piloti ora in griglia di partenza Arrivano tutti in griglia (e in pitlane per chi partirà lì): tra mezz'ora si spengono i semafori e si parte! 13:27 Leclerc a fionda nella sua prova Prova di partenza perfetta per Leclerc, che si lancia benissimo e manda un messaggio a Max: attaccherà subito in partenza!

13:22 Piloti in pista, prove di partenza e giri di riscaldamento Semaforo verde in pit-lane! Prove di partenza e alcuni giri di riscaldamento per i piloti, ci siamo! 13:20 Ci siamo, i piloti stanno per salire sulle monoposto Attimi frenetici nei box, i piloti stanno per salire sulle proprie monoposto per alcuni giri di riscaldamento prima di piazzarsi in griglia di partenza. Getting ready to start from Pole #F1 || #SingaporeGP pic.twitter.com/PvWoVDxpma — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 11, 2026 13:18 Griglia di partenza: Hadjar dalla pitlane, Russell ultimo Confermato che dalla pitlane partiranno Hadjar e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Ultimo in griglia sarà George Russell, che sconta una penalità di 60 posizioni dopo numerose sostituzioni, meccaniche ed elettriche, alla sua monoposto. 13:12 Antonelli può inserirsi nella lotta Verstappen-Ferrari Dalla quarta posizione scatta Kimi Antonelli, che proverà ad inserirsi e ad approfittare della lotta tra Verstappen e le Ferrari. Il giovane pilota italiano è consapevole che può mettere un'ipoteca sul Mondiale nella gara di oggi: non vorrà rischiare, ma neanche sprecare una grande occasione.

13:07 Leclerc farà gioco di squadra: "Lavoriamo con Hamilton per battere Verstappen" "Guarderemo avanti, ovviamente Lewis ed io partiremo vicini, sarà importante fare un gioco di squadra e sperare di portare a casa la vittoria oggi. Faremo la partenza, vedremo dove saremo e poi, se ci sarà qualcosa da fare, cercheremo di giocarci tutte le nostre carte per vincere". Così Charles Leclerc durante la "Driver's Parade". 13:05 Verstappen non ha mai vinto a Singapore Nella straordinaria carriera di Max Verstappen manca ancora una vittoria a Singapore, uno dei pochissimi circuiti in cui l'olandese ha sempre fatto fatica. 13:03 Le strategie: sarà una gara con una sola sosta Un'ora al via, ultimi momenti per definire le proprie strategie. Secondo i dati Pirelli dovrebbe essere quasi certa la scelta di una sola sosta (a meno di eventi sorpresa durante la gara), variando tra le tre possibili mescole. 12:59 Mercedes sempre più vicina al trionfo nel Mondiale costruttori Questa la situazione della classifica costruttori prima del Gran Premio di Singapore:

12:53 Hamilton e Leclerc sfilano in pista per la gioia dei tifosi Manca ancora un po' per la gara a Singapore, dove però è già pienissimo di tifosi. In attesa di prepararsi per il Gran Premio, Hamilton e Leclerc hanno sfilato in pista a bordo di alcune bellissime Ferrari Spider stradali, tra gli applausi e i cori dei tifosi. Some fans in Singapore!! pic.twitter.com/wjX9GR4P6m — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 11, 2026 12:48 Il meteo per la gara: farà caldissimo in pista Dopo la pioggia di ieri, la gara di oggi sembra presentare un meteo completamente opposto: secondo le previsioni farà caldissimo, con umidità vicina all'80% e temperature alte. Fattore da considerare nella scelta delle strategie. 12:44 I tifosi sognano, le Ferrari possono lottare per la vittoria a Singapore Leclerc e Hamilton scatteranno rispettivamente 2° e 3°. Ma non solo: durante la Sprint hanno dimostrato che la Ferrari ha un gran passo gara. I tifosi sognano, potrebbe arrivare proprio qui la terza vittoria stagionale.

12:41 Antonelli potrebbe diventare già campione ad Austin: ecco come Il distacco tra Antonelli e Russell è attualmente a +89. Se Kimi riuscirà a portare il vantaggio dopo Singapore oltre i 100 punti, la gara ad Austin rappresenterebbe il suo primo match point per il Mondiale. 12:36 La classifica piloti aggiornata prima della gara a Singapore Questa la situazione della classifica piloti prima del Gran Premio, con Kimi Antonelli che può guadagnare ulteriore vantaggio in testa:

12:35 GP Singapore, la griglia di partenza completa Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore: