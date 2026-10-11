GP Singapore diretta F1: segui la gara di oggi LIVE
Dopo un weekend dalle mille emozioni è finalmente arrivato il momento del Gran Premio di Singapore, sul tecnico circuito cittadino di Marina Bay. A dominare fin qui è stato Max Verstappen (pole Sprint, Sprint e pole per la gara), grande favorito di oggi. Alle sue spalle ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che hanno dimostrato un fantastico passo gara: i tifosi possono sognare un grande risultato. Quarto Antonelli, leader del Mondiale e consapevole che il compagno e rivale Russell partirà dall'ultima posizione. Si parte alle ore 14 italiane: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it
13:30
Piloti ora in griglia di partenza
Arrivano tutti in griglia (e in pitlane per chi partirà lì): tra mezz'ora si spengono i semafori e si parte!
13:27
Leclerc a fionda nella sua prova
Prova di partenza perfetta per Leclerc, che si lancia benissimo e manda un messaggio a Max: attaccherà subito in partenza!
13:22
Piloti in pista, prove di partenza e giri di riscaldamento
Semaforo verde in pit-lane! Prove di partenza e alcuni giri di riscaldamento per i piloti, ci siamo!
13:20
Ci siamo, i piloti stanno per salire sulle monoposto
Attimi frenetici nei box, i piloti stanno per salire sulle proprie monoposto per alcuni giri di riscaldamento prima di piazzarsi in griglia di partenza.
Getting ready to start from Pole #F1 || #SingaporeGP pic.twitter.com/PvWoVDxpma— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 11, 2026
13:18
Griglia di partenza: Hadjar dalla pitlane, Russell ultimo
Confermato che dalla pitlane partiranno Hadjar e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Ultimo in griglia sarà George Russell, che sconta una penalità di 60 posizioni dopo numerose sostituzioni, meccaniche ed elettriche, alla sua monoposto.
13:12
Antonelli può inserirsi nella lotta Verstappen-Ferrari
Dalla quarta posizione scatta Kimi Antonelli, che proverà ad inserirsi e ad approfittare della lotta tra Verstappen e le Ferrari. Il giovane pilota italiano è consapevole che può mettere un'ipoteca sul Mondiale nella gara di oggi: non vorrà rischiare, ma neanche sprecare una grande occasione.
13:07
Leclerc farà gioco di squadra: "Lavoriamo con Hamilton per battere Verstappen"
"Guarderemo avanti, ovviamente Lewis ed io partiremo vicini, sarà importante fare un gioco di squadra e sperare di portare a casa la vittoria oggi. Faremo la partenza, vedremo dove saremo e poi, se ci sarà qualcosa da fare, cercheremo di giocarci tutte le nostre carte per vincere". Così Charles Leclerc durante la "Driver's Parade".
13:05
Verstappen non ha mai vinto a Singapore
Nella straordinaria carriera di Max Verstappen manca ancora una vittoria a Singapore, uno dei pochissimi circuiti in cui l'olandese ha sempre fatto fatica.
13:03
Le strategie: sarà una gara con una sola sosta
Un'ora al via, ultimi momenti per definire le proprie strategie. Secondo i dati Pirelli dovrebbe essere quasi certa la scelta di una sola sosta (a meno di eventi sorpresa durante la gara), variando tra le tre possibili mescole.
12:59
Mercedes sempre più vicina al trionfo nel Mondiale costruttori
Questa la situazione della classifica costruttori prima del Gran Premio di Singapore:
12:53
Hamilton e Leclerc sfilano in pista per la gioia dei tifosi
Manca ancora un po' per la gara a Singapore, dove però è già pienissimo di tifosi. In attesa di prepararsi per il Gran Premio, Hamilton e Leclerc hanno sfilato in pista a bordo di alcune bellissime Ferrari Spider stradali, tra gli applausi e i cori dei tifosi.
Some fans in Singapore!! pic.twitter.com/wjX9GR4P6m— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 11, 2026
12:48
Il meteo per la gara: farà caldissimo in pista
Dopo la pioggia di ieri, la gara di oggi sembra presentare un meteo completamente opposto: secondo le previsioni farà caldissimo, con umidità vicina all'80% e temperature alte. Fattore da considerare nella scelta delle strategie.
12:44
I tifosi sognano, le Ferrari possono lottare per la vittoria a Singapore
Leclerc e Hamilton scatteranno rispettivamente 2° e 3°. Ma non solo: durante la Sprint hanno dimostrato che la Ferrari ha un gran passo gara. I tifosi sognano, potrebbe arrivare proprio qui la terza vittoria stagionale.
12:41
Antonelli potrebbe diventare già campione ad Austin: ecco come
Il distacco tra Antonelli e Russell è attualmente a +89. Se Kimi riuscirà a portare il vantaggio dopo Singapore oltre i 100 punti, la gara ad Austin rappresenterebbe il suo primo match point per il Mondiale.
12:36
La classifica piloti aggiornata prima della gara a Singapore
Questa la situazione della classifica piloti prima del Gran Premio, con Kimi Antonelli che può guadagnare ulteriore vantaggio in testa:
12:35
GP Singapore, la griglia di partenza completa
Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore:
12:30
GP Singapore, Verstappen davanti alle Ferrari: si parte alle 14
È tutto pronto sul Marina Bay Street Circuit, manca sempre meno al via del Gran Premio di Singapore. Aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Marina Bay Street Circuit - Singapore
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