Un Gp a Imola al posto di Abu Dhabi o Qatar: le Formula 1 valuta le ipotesi alternative

Dunque Imola resta in ballo, sia pure come riserva, e d’altronde dieci giorni fa il boss Stefano Domenicali aveva confermato Qatar e Abu Dhabi in calendario con una singolare precisazione: «Sulla base delle informazioni che abbiamo e con le assicurazioni che dobbiamo assolutamente avere».

Intanto Imola continuava a lavorare per ospitare il “GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy“ il 6 dicembre, e lo fa tuttora. Nessuno ovviamente, pur volendo bene al circuito “Enzo e Dino Ferrari”, soffia sui venti di guerra che spazzano il Medio Oriente: l’unica vera priorità è che cessino i conflitti, ma bisogna anche essere realisti.