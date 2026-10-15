Camara correrà per la Haas nel 2027: è ufficiale, ci saranno due brasiliani in griglia

La Haas ha completato il parco piloti. Lo rende noto il team stesso tramite un comunicato sui propri canali. Il talento brasiliano Rafael Câmara sarà infatti il compagno di scuderia di Ollie Bearman a partire dalla stagione 2027, sostituendo così Esteban Ocon. Vincitore della Formula 3 nel 2025, dopo aver eguagliato il record percentile di vittorie di categoria di Arvid Lindblad, il verdeoro è attualmente leader in classifica in Formula 2 con la Virtuosi Racing. Il team americano schiererà dunque in griglia due 22enni per provare a scalare le gerarchie del centro classifica. Il nativo di Penambuco era da tempo in orbita Formula 1 essendo uno dei talenti più cristallini della generazione, nonchè membro della Ferrari Driver Academy dal 2022.

Câmara: "Non vedo l'ora". Komatsu: "Molto più della semplice velocità pura"

"Sono davvero entusiasta di aver ingaggiato un talento così giovane e straordinario come Rafael Câmara", ha dichiarato Ayao Komatsu, Team Principal del team TGR Haas F1. “Non c'è bisogno che vi racconti i suoi successi nelle categorie giovanili". Poi aggiunge: "Quando lo abbiamo fatto guidare nel nostro programma TPC in Portogallo, ha dimostrato di sapersi gestire molto bene pur avendo avuto poco tempo per imparare a conoscere la vettura, mostrandoci molto più della semplice velocità pura". Il brasiliano ha espresso la sua felicità per l'annuncio, consapevole però della dura preparazione che lo attenderà: "Ora il mio obiettivo è prepararmi al meglio per questa nuova sfida. Ci sarà molto da imparare e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team, di capire la vettura e di continuare a crescere come pilota". Si è unito al coro anche il proprietario della scuderia Gene Haas , che si è detto entusiasta per il futuro nel team del giovane carioca. Poi un appunto sulla scelta di un secondo giovane, affermando che: "Questi giovani piloti sono ben preparati e possono avere un impatto immediato su una squadra".