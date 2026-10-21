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GP Austin, come vedere il primo match point Mondiale di Antonelli: tutti gli orari del weekend

Tappa americana nel calendario di F1, con Kimi che può trionfare già in Texas: ecco tutte le combinazioni e come seguirlo in diretta
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 15:45

antonelliF1GP AUSTIN

AUSTIN (TEXAS) - Dopo una settimana di sosta riparte la Formula Uno, con tappa negli Stati Uniti. Il weekend del 23-25 ottobre sarà infatti quello del Gran Premio di Austin, in Texas, sul circuito delle Americhe (COTA). Una tappa speciale per Kimi Antonelli: sarà infatti il suo primo match point per laurearsi ufficialmente campione del mondo!

GP Austin, tutti gli orari del weekend in Texas

VENERDI 23 OTTOBRE
Prove Libere 1 - ore 19.30 - (Sky Sport F1)
Prove Libere 2 - ore 23.00 - (Sky Sport F1)

SABATO 24 OTTOBRE
Prove Libere 3 - ore 19.30 - (Sky Sport F1)
Qualifiche - ore 23.00 - (Sky Sport F1)

DOMENICA 25 OTTOBRE
Gara - ore 21.00 - (Sky Sport F1)

Antonelli campione del mondo: ecco cosa serve per festeggiare ad Austin

Qui ad Austin Antonelli avrà il primo match point per il Mondiale. Si tratta di una combinazione difficile, ma non impossibile. Per certificare il suo trionfo e festeggiare già il titolo di campione del mondo, ecco che cosa servirà:

Kimi Antonelli vince il GP di Austin
- George Russell finisce 9° o peggio
- Lewis Hamilton finisce 5° o peggio

Quanto guadagnano i piloti di F1? Antonelli quasi campione ma è tra i più bassi in classifica!
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