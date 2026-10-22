Le storiche McLaren di Senna, Hamilton, Berger e Piastri all'asta: il prezzo è altissimo

Cinque McLaren storiche a disposizione degli appassionati. La casa automobilistica inglese ha deciso di mettere all’asta cinque modelli di Formula 1 perfettamente funzionanti, tra cui modelli guidati da Lewis Hamilton e Ayrton Senna . Vetture che saranno vendute tramite Tom Hartley Jnr, un concessionario di lusso. "Siamo incredibilmente fieri che McLaren Racing abbia scelto noi per curare la vendita di cinque straordinarie vetture di Formula 1", ha detto Hartley sui social.

I modelli in vendita: le cinque auto all'asta

Tra i modelli figurano la McLaren MP4/6A del 1991, guidata da Gerhard Berger e provata anche da Senna, la MP4/27A del 2012 di Jenson Button (che ha portato tre volte al successo) e che è stata guidata in quella stagione anche da Hamilton, due delle vetture più recenti di Lando Norris (la McLaren MCL35M del 2021 e la MCL37A-03 del 2023), nota anche come MCL60, che si è classificata seconda nelle gare di Singapore e del Giappone. Successivamente è stata testata anche da una rosa di piloti tra cui il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, e Mick Schumacher, figlio del grande Michael Schumacher.

Mc Laren in vendita: i prezzi indicativi

Grande riservo sul prezzo di vendita. La Mc Laren e Hartley non hanno fornito prezzi indicativi, ma si prevede ogni vettura possa essere venduta ad una cifra tra i cinque e i dieci milioni di sterline. “Queste cinque auto saranno messe in vendita singolarmente e non vi è alcuna fretta. La nostra priorità, così come quella della McLaren, è trovare loro i proprietari giusti”, ha concluso Hartley.