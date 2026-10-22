Kimi Antonelli e le chance di titolo Mondiale ad Austin: "Dovrebbe succedere qualcosa di catastrofico"

"Vincere il titolo qui? Sarebbe ma pazzesco ma per ora non ci penso, comunque dovrebbe succedere qualcosa di catastrofico agli altri e io dovrei avere un weekend perfetto. È improbabile che si verifichi ma tutto può succedere. Questa mattina ci siamo parlati con il team e ci siamo detti di divertirci e di affrontare una gara alla volta". Così il pilota della Mercedes e leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli , nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento del Mondiale di F1.

"Ho un anno in più di esperienza"

"Sarebbe un traguardo incredibile perché è un qualcosa che sogno da quando sono bambino. Già ritrovarmi in questa posizione è incredibile, ma devo continuare a spingere perché non è finita e c'è ancora strada da fare", aggiunge Antonelli, che prosegue sui miglioramenti fatti rispetto alla passata stagione: "Ho un anno in più di esperienza e mi sento meglio rispetto alla scorsa stagione. Mi viene tutto più naturale e sono molto meno al limite. Sin dall'inizio ho cercato di pensare prima a divertirmi in modo da aiutare il team a ricavare il massimo potenziale dalla vettura". Poi svela cosa ha detto all'ingegnere Mercedes Peter Bonnington: "Ci siamo parlati con Bono e ci siamo detti: 'Divertiamoci e basta con lo stesso approccio gara per gara di tutto l'anno'. Se ci penso? Certo che ci penso".