L'ammissione di Hamilton: "Giusto che mi abbiano sostituito con Antonelli"

"Kimi (Antonelli ndr) al mio posto è stata la decisione giusta. Si è ambientato subito in squadra e stanno facendo un lavoro eccezionale". Così Lewis Hamilton , pilota Ferrari, in conferenza stampa prima del weekend del Gran premio di Austin, parlando del pilota italiano, attuale leader della classifica per il mondiale, che ha preso il suo posto alla Mercedes dopo l'approdo dell'inglese a Maranello. "Il suo primo anno non è stato facile, ma non lo sarebbe stato per chiunque. Poi ha avuto un miglioramento enorme e merita il titolo", ha aggiunto Hamilton.

Gli elogi di Hamilton a Antonelli

"Ci sono stati tanti alti e bassi. Ora la Red Bull è stata molto veloce e non vedo perché la situazione debba cambiare qui, ma penso che potremo lottare per le prime posizioni". Lewis Hamilton ha poi continuato ad elogiare Antonelli, ormai a un passo dal titolo. "Credo che quest'anno stia mostrando la sua calma e la sua abilità. Sono molto fiero di lui e di come si comporta e interagisce con i piloti. È bello vederlo con un team che conosco e se non deve vincere la Ferrari sono contento vinca lui in Mercedes. Aveva già mostrato il suo talento nelle categorie minori". Sulla strategia sbagliata a Singapore: "Ero terzo e ho cercato un modo per vincere la gara, facendo una strategia diversa rispetto a Verstappen e Leclerc. Volevo avere un'opzione diversa per provare ad arrivare secondo, che sarebbe stato il massimo risultato perché Red Bull era più veloce. Non mi discosto spesso dal team nelle scelte, ma mi impegnerò affinché queste situazioni non si verifichino altre volte".

Le parole di Hamilton sul Gp in Africa dal 2030

Dal 2030 la F1 correrà in Africa: "Mi sono battuto per una gara in Africa per tanti anni e mi sono incontrato molte volte con Domenicali. Credo sia un continente che meriti di avere un Gp e c'è una cultura molto ricca che è importante mostrare al mondo. Spero di poter vivere una gara in Africa, sicuramente andare là non significa trascurare la situazione storica e politica che c'è", ha concluso Hamilton.