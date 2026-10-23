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Leclerc vola, Verstappen vicinissimo, Antonelli quinto: i risultati delle prime prove libere ad Austin

Si alza il sipario sul weekend americano: tutti i tempi della prima sessione sul circuito che potrebbe consegnare il titolo a Kimi
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1 min

Pubblicato il 23.10.2026, 20:33

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AUSTIN (TEXAS) - Si alza il sipario sul weekend del Gran Premio di Austin, in Texassul circuito delle Americhe (COTA). Il fine settimana che potrebbe incoronare Kimi Antonelli campione del mondo si apre con la prima sessione di prove libere dove il più veloce è Charles Leclerc con il tempo di 1:36.052. Alle sue spalle per soli 84 millesimi c'è Max Verstappen, che conferma lo straordinario momento di forma.

Antonelli quinto nelle prime prove libere, Hamilton lo segue

In una sessione dedicata principalmente a trovare il setup corretto sul tecnico circuito americano, gli occhi erano tutti puntati su Kimi Antonelli: il possibile nuovo campione del mondo ha chiuso quinto a quasi mezzo secondo da Leclerc, lamentando qualche problema alla sua Mercedes. Alle sue spalle Lewis Hamilton in 1:36.555. Ecco tutti i tempi della prima ora di prove sul circuito di Austin:

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