Qualifiche F1 GP Austin: orario e dove vederle in tv e streaming

Per la Formula 1 oggi (sabato 24 ottobre) è giornata di qualifiche. Domenica si corre il GP degli Stati Uniti, 18ª gara del Mondiale: sul circuito di Austin (5.513 metri) verranno percorsi 56 giri. Dopo le libere di ieri, chiuse da un ispiratissimo Leclerc (Hamilton 4º a sei decimi) e in cui s'è acceso il duello Ferrari-Mercedes , la Rossa - seconda nella classifica costruttori - riproverà a giocare il ruolo di grande sfidante. In casa Mercedes, però, Kimi Antonelli, che ha temrinato le libere con il quinto tempo, assapora la prima possibilità, ancorché piccola, di diventare già domani campioni del mondo. Una motivazione enorme per spingere nelle qualifiche.

Duello Ferrari-Red Bull

Probabilmente però il braccio di ferro per ottenere la terza vittoria dell’anno sarà tra Red Bull e Ferrari. La Rossa si è data ieri l’ultima nuova veste aerodinamica della stagione – fondo e relative paratie, diffusore, bocche di raffreddamento e relativamente le fiancate – e tutto è sembrato funzionare a meraviglia sui tratti più lenti, in cui conta il carico aerodinamico. Resiste però il tallone d’Achille del motore che, sia pure ormai evoluto in versione ADUO2 (ergo: tutto quel che era consentito sviluppare è stato sviluppato), fatica ad alti giri. Le Rosse ieri andavano in affanno sul lunghissimo rettilineo tra le curve 11 e 12.

Orario e dove vedere qualifiche

Il programma del weekend prevede oggi dalle ore 19:30 alle 20:30 le prove libere 3 e alle 23 le qualifiche. Domani ore 21 il via al GP degli Stati Uniti. Verrà trasmesso tutto in diretta tv su Sky e Now (streaming), in chiaro su TV8, dove andrà anche la differita delle qualifiche andranno alle 0.30 di domenica.