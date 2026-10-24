GP Austin diretta qualifiche F1: Antonelli lotta per la pole, segui la sessione LIVE
Sessione di qualifiche dal peso importantissimo per Andrea Kimi Antonelli, che nel Gran Premio di Austin si giocherà il primo match-point per il Mondiale. Alle ore 23 italiane scatterà il semaforo verde nella pitlane, con il giovane pilota italiano chiamato a battere la concorrenza delle Ferrari, fin qui benissimo Leclerc e Hamilton sul circuito delle Americhe, e delle Red Bull, grandi favorite visto lo stato di forma di Verstappen. Segui le qualifiche in diretta sul corrieredellosport.it
22:00
Qualifiche F1 ad Austin: si parte alle ore 22 italiane
Tutto pronto in Texas sul Circuito delle Americhe (COTA), con la sessione di qualifiche che stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio di Austin in programma domani (domenica 25 ottobre). Aggiornamenti, cronaca e tempi sul giro in diretta sul corrieredellosport.it
Circuito delle Americhe - Austin (Texas)
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