GP Austin, la gara: l'orario, come vederla, le combinazioni per il trionfo di Antonelli e la griglia di partenza
Kimi Antonelli si giocherà il primo match-point Mondiale ad Austin, e lo farà scattando dalla prima posizione. L'Italia intera ha gli occhi puntati sul circuito del Texas dove un pilota azzurro può tornare a trionfare in F1 a 73 anni dall'ultimo trionfo di Ascari.
GP Austin, orario e come vedere la gara in Texas
Ecco dunque l'orario e dove seguire in diretta tv o streaming il Gran Premio di Austin
DOMENICA 25 OTTOBRE
Gara - ore 21.00 - (Diretta tv: Sky Sport F1; Diretta streaming: SkyGo; Differita tv: TV8 alle ore 22.30)
Antonelli campione del mondo ad Austin: tutte le combinazioni
Qui ad Austin Antonelli avrà il primo match point per il Mondiale. Si tratta di una combinazione difficile, ma non impossibile. Per certificare il suo trionfo e festeggiare già il titolo di campione del mondo, ecco che cosa servirà:
- Kimi Antonelli vince il GP di Austin
- George Russell finisce 9° o peggio
- Lewis Hamilton finisce 5° o peggio
GP Austin, la griglia di partenza completa
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