GP Austin diretta F1: segui la gara, Antonelli può diventare campione del mondo LIVE

Sogna, ragazzo, sogna. E Kimi Antonelli lo farà nel Gran Premio di Austin dove può arrivare il titolo di campione del mondo, a 20 anni appena compiuti. Il pilota Mercedes dovrebbe chiudere la gara con una vittoria e sperare in Russell 9° (o peggio) e Hamilton 5° (o peggio) per poter festeggiare il trionfo già qui in Texas. Ma se non sarà in America, arriverà nelle prossime settimane. Ora però, testa alla gara: si spegneranno i semafori alle ore 21 italiane, segui il Gran Premio in diretta sul corrieredellosport.it

20:45 La griglia di partenza, il via tra un quarto d'ora Manca un quarto d'ora alla partenza ad Austin, mentre intanto suona l'inno americano. Questa la griglia di partenza:

20:38 Vasseur e la strategia delle Ferrari in gara "Sono d'accordo con Max, la gara dipenderà dalla gestione dell'energia. Servirà un giusto bilanciamento, la gara sarà lunga. Strategia? Non dobbiamo spingere troppo, se surriscaldi le gomme è finita. E non dobbiamo correre troppi rischi in curva-1". Così Vasseur nel pre-gara. 20:36 Piloti in griglia: ci siamo! E ora i piloti si posizionano in griglia di partenza: ultimi istanti per sistemare le monoposto e decidere le strategie, poi il warm-up lap e la partenza! 20:33 I piloti prendono confidenza con il tracciato, attenzione al grip La temperatura più bassa potrebbe aver sorpreso i piloti, che cercando di trovare confidenza con la pista nei pochi giri di riscaldamento a disposizione.

20:25 Partenze pessime per i piloti: c'è pochissimo grip! Pattinano tutti nei test di partenza, poco grip sulla pista con un asfalto più freddo rispetto alle previsioni, circa 38°C. 20:22 Piloti in pista! Iniziano i giri di riscaldamento Prove di partenza nella pit-lane, poi si scende in pista: iniziano i giri di riscaldamento, boato del pubblico americano. 20:20 Tra poco i piloti scenderanno in pista Ultimi istanti ai box per i piloti e le loro monoposto: tra poco l'uscita in pista, con test di partenza e giri di riscaldamento prima di piazzarsi sulla griglia di partenza.

20:13 Antonelli prima della gara: "Oggi campione? Non si dice!" "Sto bene bene, carico carico. Oggi il trionfo? Non si dice, non si dice... Penso solo a vincere la gara di oggi, poi quello che succede, succede. Partenza? Cercherò di essere aggressivo, nel passo gara siamo tutti vicini, sarà importante uscire da curva-1 in prima posizione. Pressione? Cerco di pensare che è una gara come le altre. Penso solo a fare del mio meglio. Il supporto è incredibile, mi dà tantissima carica. Cercheremo di finire il lavoro oggi". Così Kimi Antonelli nel pre-gara. 20:09 Attenzione a Verstappen: può rovinare la festa ad Antonelli Scatta dalla seconda casella Max Verstappen, due vittorie nelle ultime due gare: l'olandese partirà aggressivo contro Antonelli, potrebbe essere proprio lui a rovinare la festa di Kimi. Dalla terza piazza Hadjar, che conferma la sua grande crescita nell'ultimo periodo. 20:04 La Ferrari ad Austin con un mistero da risolvere: cosa è successo nel Q3? Dominatrice delle prove libere, del Q1 e del Q2, poi il crollo nel Q3 che ha costretto Leclerc e Hamilton al 4° e 5° posto. La Ferrari dovrà correre per riscattare il deludente risultato in qualifica, avendo già provato di aver un buon passo gara.

19:58 Si scalda l'atmosfera ad Austin Cielo nuvoloso in Texas, ne risentirà la temperatura dell'asfalto, ma l'atmosfera è comunque caldissima ad Austin: stand già pieni di tifosi, è già terminata la parata dei piloti e tra poco si comincerà a scendere in pista! 19:45 GP Austin, tutti gli occhi puntati su Kimi Antonelli "All Eyez on Me", cantava Tupac nel 1996. Una canzone che riflette benissimo la giornata che sta vivendo Kimi Antonelli: tutti i riflettori sono puntati solo su di lui per scoprire se diventerà campione del mondo! Eyes on our Championship leader, Kimi Antonelli #F1#USGPpic.twitter.com/CmwocHLC3j — Formula 1 (@F1) October 25, 2026 19:39 Le strategie: si va verso una sosta, attenzione all'undercut Le condizioni della pista negli ultimi giorni rendono la strategia più quotata quella della singola sosta, contro i soliti due pit-stop delle scorse edizioni: un solo passaggio da soft a media o da media a soft. In queste condizioni l'undercut (fermarsi ai box prima del proprio rivale) può rivelarsi estremamente efficace, ma attenzione alle possibili Safety Car. 19:34 GP Austin, la griglia di partenza completa Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Austin:

19:26 Antonelli sogna dalla pole, gli avversari sono lontani Dopo un lungo periodo di "astinenza", Kimi Antonelli torna a scattare dalla prima posizione. Il pilota azzurro ha conquistato la pole con un giro magistrale, staccandosi nettamente dai due rivali (se così si può dire) per il titolo: Hamilton partirà 5°, Russell alle spalle di Lewis. 19:22 Si corre sul Circuito delle Americhe: l'analisi del tracciato Curve veloci, lunghi rettilinei e una curva-1 unica nel calendario, larghissima e da percorrere a bassa velocità: ecco il Circuito delle Americhe (COTA), teatro del Gran Premio di Austin.

19:18 La classifica costruttori prima del GP Austin Questa la situazione della classifica costruttori:

19:17 La classifica piloti aggiornata prima del GP Austin Questa la situazione della classifica piloti: