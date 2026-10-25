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Antonelli campione del Mondo in Messico se... Tutte le combinazioni per il trionfo di Kimi

L'Italia è ormai vicinissima ad un trionfo che manca da ben 73 anni (1953 con Ascari): ecco cosa deve succedere nella prossima gara per festeggiare
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1 min

Pubblicato il 25.10.2026, 22:40 (Aggiornato il 25.10.2026, 22:51)

antonellicampioneF1Messico

Si tratta ormai di pura formalità: il sogno di Kimi Antonelli è vicinissimo. Il giovane pilota italiano sarà quasi sicuramente campione del mondo nel prossimo Gran Premio del Messico (30 ottobre-1 novembre), visto che le combinazioni che devono concretizzarsi sono ormai facilissime da raggiungere per Kimi. Il trionfo ad Austin non è bastato, ma adesso servono giusto un paio di punti per certificare il suo ingresso nella storia!

Antonelli campione del mondo, tutte le combinazioni per la prossima gara

- Se Russell vince in Messico, Antonelli campione se chiude almeno 
- Se Hamilton vince in Messico, Antonelli campione se chiude almeno 10°
- Se Russell o Hamilton non vincono in Messico, Antonelli automaticamente campione del mondo!

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