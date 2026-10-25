Antonelli campione del Mondo in Messico se... Tutte le combinazioni per il trionfo di Kimi

Si tratta ormai di pura formalità: il sogno di Kimi Antonelli è vicinissimo. Il giovane pilota italiano sarà quasi sicuramente campione del mondo nel prossimo Gran Premio del Messico (30 ottobre-1 novembre), visto che le combinazioni che devono concretizzarsi sono ormai facilissime da raggiungere per Kimi. Il trionfo ad Austin non è bastato, ma adesso servono giusto un paio di punti per certificare il suo ingresso nella storia!