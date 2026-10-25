GP del Messico, Antonelli (quasi) campione del mondo: date, orari e come vederlo in tv e streaming

Vinto il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Andrea Kimi Antonelli è ormai a un passo dal titolo mondiale: il 20enne pilota italiano della Mercedes ha ora 123 punti di vantaggio su George Russell con 5 gare ancora da correre. Ad Antonelli servono quindi soltanto 2 punti per conquistare il titolo, evento che dovrebbe accadere verosimilmente nel prossimo weekend, quando si correrà il Gp del Messico sull'audotromo Fratelli Rodriguez di Città del Messico. Ad Antonelli basterà un nono posto per diventare campione del mondo e riportare il titolo piloti di Formula 1 tra le mani di un italiano dopo 73 anni: gli unici a riscirci sono stati Nino Farina nel 1950 e Alberto Ascari nel 1952 e 1953.