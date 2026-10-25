GP del Messico, Antonelli (quasi) campione del mondo: date, orari e come vederlo in tv e streaming
Vinto il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Andrea Kimi Antonelli è ormai a un passo dal titolo mondiale: il 20enne pilota italiano della Mercedes ha ora 123 punti di vantaggio su George Russell con 5 gare ancora da correre. Ad Antonelli servono quindi soltanto 2 punti per conquistare il titolo, evento che dovrebbe accadere verosimilmente nel prossimo weekend, quando si correrà il Gp del Messico sull'audotromo Fratelli Rodriguez di Città del Messico. Ad Antonelli basterà un nono posto per diventare campione del mondo e riportare il titolo piloti di Formula 1 tra le mani di un italiano dopo 73 anni: gli unici a riscirci sono stati Nino Farina nel 1950 e Alberto Ascari nel 1952 e 1953.
Gran Premio del Messico, date e orari
Questi gli orari italiani del weekend del Gran Premio del Messico di F1:
Venerdì 30 ottobre
Ore 19:30: Prove Libere 1.
Ore 23: Prove Libere 2.
Sabato 31 ottobre
Ore 18:30: Prove Libere 3.
Ore 22: Qualifiche.
Domenica 1 novembre
Ore 21: Gara.
Gp del Messico, come vederlo in tv e in streaming
Le prove libere, le qualifiche e la gara di Città del Messico saranno trasmesse in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming su SkyGo e su Now. In chiaro il Gp del Messico sarà trasmesso su TV8, probabilmente in differita.
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