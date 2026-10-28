Allerta in Formula 1 per i Gp mediorientali: cosa cambia con una gara in meno per Antonelli e cosa c’entra Imola

In effetti Kimi Antonelli è già campione del mondo a sua insaputa, mancando probabilmente – ma oggi potremmo anche dire: certamente – quattro gare e non cinque alla conclusione del Mondiale. Il “Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO)” britannico ha emesso ieri comunicati che riguardano 16 Paesi nel triangolo Turchia-Egitto-Pakistan, dunque l’intero Medio Oriente e segnatamente Qatar ed Emirati Arabi Uniti, per i quali è segnalato ai britannici l’alto rischio di improvvisa escalation.

È il segnale che Liberty Media aspettava – ne avevamo scritto da Monza a inizio settembre – per invocare la causa di forza maggiore e annullare i GP mediorientali senza penali. Per la Formula 1 parliamo del GP Qatar del 29 novembre e del GP Abu Dhabi del 6 dicembre (quest’ultimo verrà rimpiazzato dal “GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy” a Imola), ma anche del GP Qatar di MotoGP, in calendario per l’8 novembre.