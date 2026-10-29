Imola tifa Antonelli: pronto il maxischermo per il Gran Premio del Messico

Porte aperte ai tifosi di Antonelli

La sala sarà aperta gratuitamente a tutti i tifosi dalle 20:30 alle 23. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Imola, Formula Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, prevede un'apertura straordinaria del museo per consentire a cittadini, appassionati e famiglie di assistere alla gara e tifare Antonelli.

Il sindaco di Imola: "Kimi è cresciuto qui"

"Speriamo davvero che possa essere una serata importante ed emozionante per la nostra città e per tutto lo sport italiano - ha detto il sindaco Marco Panieri - La passione per la Ferrari fa parte del nostro Dna e batte sempre fortissimo nel cuore di tutti noi, ma oggi a questa fede rossa si affianca l'entusiasmo per un talento straordinario del nostro territorio che ha tutte le carte in regola per fare la storia. Imola è la casa sportiva di Kimi, qui è cresciuto e qui ha mosso passi fondamentali della sua carriera. Invito tutti a partecipare: sarà una splendida occasione per ritrovarci come comunità, stringerci attorno a un giovane talento del nostro territorio e vivere insieme la passione per la Formula 1".

L'autodromo di Imola con Antonelli

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'Autodromo è il luogo "naturale per vivere una serata come questa, che unisce la passione per la Formula 1 al sostegno per Kimi Antonelli, un grande talento italiano che rappresenta con orgoglio il nostro territorio", ha sottolineato Pietro Benvenuti, direttore generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. "Ospitiamo con piacere questa iniziativa, perché crediamo sia bello offrire agli appassionati la possibilità di seguire insieme un Gran Premio", ha aggiunto Benvenuti.