Imola tifa Antonelli: pronto il maxischermo per il Gran Premio del Messico
Imola scende in pista per tifare Kimi Antonelli. In concomitanza con il Gran Premio di Città del Messico, in programma domenica 1 novembre, la Sala Museo Checco Costa, all'interno dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ospiterà la proiezione su maxischermo del Gran Premio, che potrebbe risultare decisivo per la conquista del titolo mondiale del pilota italiano.
Porte aperte ai tifosi di Antonelli
La sala sarà aperta gratuitamente a tutti i tifosi dalle 20:30 alle 23. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Imola, Formula Imola e IF Imola Faenza Tourism Company, prevede un'apertura straordinaria del museo per consentire a cittadini, appassionati e famiglie di assistere alla gara e tifare Antonelli.
Il sindaco di Imola: "Kimi è cresciuto qui"
"Speriamo davvero che possa essere una serata importante ed emozionante per la nostra città e per tutto lo sport italiano - ha detto il sindaco Marco Panieri - La passione per la Ferrari fa parte del nostro Dna e batte sempre fortissimo nel cuore di tutti noi, ma oggi a questa fede rossa si affianca l'entusiasmo per un talento straordinario del nostro territorio che ha tutte le carte in regola per fare la storia. Imola è la casa sportiva di Kimi, qui è cresciuto e qui ha mosso passi fondamentali della sua carriera. Invito tutti a partecipare: sarà una splendida occasione per ritrovarci come comunità, stringerci attorno a un giovane talento del nostro territorio e vivere insieme la passione per la Formula 1".
L'autodromo di Imola con Antonelli
L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'Autodromo è il luogo "naturale per vivere una serata come questa, che unisce la passione per la Formula 1 al sostegno per Kimi Antonelli, un grande talento italiano che rappresenta con orgoglio il nostro territorio", ha sottolineato Pietro Benvenuti, direttore generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. "Ospitiamo con piacere questa iniziativa, perché crediamo sia bello offrire agli appassionati la possibilità di seguire insieme un Gran Premio", ha aggiunto Benvenuti.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS