Formula 1 qualifiche Gp Messico: orario e dove vederle in tv e in streaming

GP Messico F1, orario qualifiche e diretta TV

Il programma di sabato 31 ottobre prevede la terza sessione di prove libere e, soprattutto, le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio. Le qualifiche scatteranno alle ore 22:00 italiane e saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport F1, canale 207, con la possibilità di seguirle anche in streaming attraverso Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile vedere la sessione anche in chiaro su TV8, in differita a partire dalle 23:30. Una serata importante per definire i rapporti di forza in vista della gara di domenica, quando Antonelli avrà la prima occasione per chiudere definitivamente i conti con il Mondiale.