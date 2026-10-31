Formula 1 qualifiche Gp Messico: orario e dove vederle in tv e in streaming
La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Messico, appuntamento che potrebbe entrare nella storia del Mondiale. Oggi, sabato 31 ottobre, i piloti scendono in pista a Città del Messico per le qualifiche, con tutti gli occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli, sempre più vicino alla conquista del suo primo titolo iridato. Reduce dal trionfo di Austin, il talento della Mercedes si presenta in Messico da leader incontrastato del campionato. A soli 20 anni, Antonelli potrebbe laurearsi campione del mondo con quattro gare d'anticipo, coronando una stagione straordinaria. La classifica parla chiaro: 365 punti per Antonelli, 123 di vantaggio sul compagno di squadra George Russell e 124 sulla Ferrari di Lewis Hamilton. Un margine che permette all'italiano di affrontare il weekend con relativa tranquillità. Per conquistare matematicamente il titolo gli basterebbe un nono posto nella gara di domenica, ma potrebbe festeggiare anche senza andare a punti, qualora i suoi diretti inseguitori non riuscissero a vincere.
GP Messico F1, orario qualifiche e diretta TV
Il programma di sabato 31 ottobre prevede la terza sessione di prove libere e, soprattutto, le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio. Le qualifiche scatteranno alle ore 22:00 italiane e saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport F1, canale 207, con la possibilità di seguirle anche in streaming attraverso Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento, sarà possibile vedere la sessione anche in chiaro su TV8, in differita a partire dalle 23:30. Una serata importante per definire i rapporti di forza in vista della gara di domenica, quando Antonelli avrà la prima occasione per chiudere definitivamente i conti con il Mondiale.
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