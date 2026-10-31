Scintille Verstappen e Lawson, follie in pista e penalità per entrambi: "Ti stai giocando il futuro"

Una posizione di penalità in griglia di partenza per Max Verstappen e Liam Lawson che iniziano nel peggiore dei modi il weekend del GP del Messico , 19° appuntamento del Mondiale di Formula 1 . I due piloti sono stati sanzionati per uno scontro tra vetture avvenuto nella seconda sessione di prove libere . Le monoposto hanno riportato ingenti danni (riparati addirittura con lo scotch nel caso della Red Bull del campione olandese ), motivo per il quale è stata esposta la bandiera rossa per consentire la rimozione dei detriti sparsi in pista .

Contatto Verstappen-Lawson in Messico: il comunicato

"In avvicinamento alla curva 12, la vettura 3 era in un giro di preparazione e la vettura 30 era in un giro di raffreddamento in preparazione di un ulteriore giro veloce. I piloti di entrambe le vetture si sono comportati in un modo ritenuto inaccettabile dai Commissari Sportivi, in particolare alla luce dell'avvertimento fornito durante la riunione dei Team Manager svoltasi nella prima parte della giornata odierna. Entrambi i piloti hanno ammesso che le manovre erano inutili e goffe", si legge nel comunicato diramato dei commissari di gara. "Prendendo atto del fatto che si sono verificati simili episodi di comportamenti tra piloti durante le prove libere nel corso di quest'anno - prosegue la nota - i commissari sportivi hanno deciso di inasprire la sanzione, passando dal richiamo formale alla penalità di posizioni sulla griglia di partenza, in particolar modo in virtù dell'avviso formulato nella riunione dei Team Manager e in coerenza con altri episodi che hanno comportato contatti tra vetture durante le prove libere negli anni precedenti".

Verstappen furioso contro Lawson: "Ti stai giocando il futuro"

L'olandese della Red Bull, visibilmente alterato dopo quanto accaduto in pista, si è scagliato duramente contro Lawson: "Non credo che quanto successo si possa definire sfortuna", sottolinea il quattro volte campione del mondo. "Forse non è stato un comportamento molto intelligente quello di Lawson. Alla fine non cambierà il mio weekend, ma se fossi in lui mi comporterei in modo un po’ più intelligente. Soprattutto quando stai lottando per il tuo posto, il tuo futuro". Ma a cosa si riferisce Verstappen nel dettaglio? Liam Lawson, pilota neozelandese della Racing Bulls, occupa attualmente la nona posizione in campionato ma ancora senza un contratto per il prossimo anno. Il motivo? Il proprio posto in Racing Bulls è insidiato dal 19enne Nikola Tsolov, a sua volta in pista nel venerdì messicano.