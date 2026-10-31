Ocon sostituito durante il weekend, caos e litigi nel box Haas: cosa sta succedendo

CITTÀ DEL MESSICO - Bufera in casa Haas alla vigilia del Gran Premio del Messico , dove domani (domenica 1° novembre, il via alle ore 21 italiane) Kimi Antonelli potrebbe con la sua Mercedes laurearsi campione del mondo della F1. Una corsa in cui la scuderia statunitense (con sede però nel Regno Unito) terrà fuori il pilota francese Paul Ocon , come ha annunciato in una nota ufficiale pubblicata sui propri profili social .

Ocon sostituito: la nota della Haas prima del Gp del Messico

"Il pilota di riserva Ryo Hirakawa - si legge nel comunicato della Haas - sostituirà Esteban Ocon per il resto del Gran Premio del Messico a Città del Messico in questo fine settimana. Ryo ha partecipato alla FP1 all'Autodromo Hermanos Rodriguez venerdì, la sua terza uscita in prove libere della stagione al volante della VF-26, terminando al 15° posto assoluto. Il pilota giapponese affiancherà il compagno di squadra Ollie Bearman nelle prove libere finali e nelle qualifiche di sabato e nel gran premio di 71 giri di domenica, che segnerà il suo debutto in Formula 1. Per il momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni".