GP Messico diretta F1: segui le qualifiche, Antonelli lotta per la pole LIVE

È tutto pronto per la sessione di qualifiche nell'infuocato Gran Premio del Messico . Tra incidenti, polemiche e piloti sostituiti in corsa , tutti gli occhi sono puntati su Andrea Kimi Antonelli , al quale mancano solo due punti per laurearsi campione del mondo . Gli basterà arrivare nono in caso di vittoria di Russell, mentre se il rivale non riuscirà a chiudere primo sarà trionfo in automatico . Il pilota italiano si è confermato tra i più in forma nelle prove libere, ma attenzione anche alle Ferrari di Leclerc e Hamilton . Semaforo verde in pit-lane alle ore 22 italiane : segui la sessione in diretta sul corrieredellosport.it

21:28

Stagione verso la fine con ancora due grandi incognite

Dopo quello del Messico resteranno solo quattro Gran Premi prima della fine della stagione 2026. Ci sono ancora, però, due grandi incertezze legate alle gare in Qatar e ad Abu Dhabi, che potrebbero essere annullate per le forti tensioni. E intanto Imola aspetta...

21:24

L'Italia si prepara ad esultare a 73 anni da Ascari

Un pilota italiano campione del mondo manca dal 1953, dal trionfo di Alberto Ascari sulla Ferrari: domani, dopo 73 anni d'attesa, sarà finalmente la giornata storica tanto attesa.

21:12

Scintille Verstappen-Lawson: penalità per entrambi

Contatto durante le FP1 tra Verstappen, furioso, e Lawson, che vede sempre più ingombrante l'ombra di Tsolov sul suo sedile in VCARB. Entrambi sono stati penalizzati di una posizione. LEGGI TUTTO

21:09

Ocon fatto fuori dalla Haas: correrà Hirakawa

Duro scontro in un team radio e pesante litigio ai box: Ocon non prenderà parte al GP del Messico, la Haas ha già annunciato che al suo posto correrà Ryo Hirakawa senza dare spiegazioni sulle motivazioni. LEGGI TUTTO

21:06

Weekend infuocato in Messico: cosa sta succedendo

Gli occhi sono tutti per Kimi Antonelli, ma in questi due primi giorni il GP del Messico ha già regalato tantissime storie e notizie. Clima infuocato nel paddock, tra addii e incidenti che potrebbero costare il proprio futuro.

21:03

Norris a sorpresa: è il più veloce nelle terze prove libere. Antonelli dietro di un millesimo

Dopo il dominio Ferrari nelle prime due, nella terza e ultima sessione di prove libere è Lando Norris il più veloce in pista. Il campione del Mondo in carica ha girato in 1:17.600, precedendo di un solo millesimo chi sarà campione del mondo tra poche ore, Kimi Antonelli. Terzo tempo per Leclerc a +0.117. Quarto crono per l'altra McLaren di Oscar Piastri a +0.195, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen a +0.351 e dall'altra Ferrari di Lewis Hamilton a +0.469. Solo settimo tempo per l'altra Mercedes di George Russell a +0.507.

20:58

La classifica costruttori: Mercedes può trionfare in Messico

Non solo Kimi: anche la Mercedes può trionfare in Messico, prendendosi il titolo costruttori a discapito della Ferrari.