Perez regala spettacolo in Messico: "donuts" in pista con la sua Cadillac

Antonelli è campione del mondo F1 se…: tutte le combinazioni. Come vedere il GP Messico in tv e streaming

Ci siamo, è il giorno in cui Kimi può fare la storia: un trionfo italiano in Formula Uno manca dal 1953 con Ascari. Tutte le informazioni sulla gara
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 31.10.2026, 23:26

MessicoantonelliF1campione

MESSICO - Nel clima infuocato del Messico, tra polemiche, incidenti, casi e la pole di Hamilton, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Kimi Antonelli. La storia chiama, il giovane pilota italiano (20 anni) ha la grandissima chance di chiudere facilmente i giochi e riportare all'Italia un trionfo che manca dal 1953 con Ascari. L'Italia intera aspetta con ansia: ecco tutte le informazioni da sapere prima della gara.

Antonelli campione del mondo: tutte le combinazioni

Combinazioni "facili" per Kimi Antonelli per laurearsi campione del mondo in Messico, gli bastano in totale due punti per chiudere il discorso. A meno di risultati clamorosi, sarà trionfo. Ecco cosa serve a Kimi per festeggiare al termine del Gran Premio del Messico:

- Se Russell vince la gara, Antonelli deve chiudere almeno 
- Se Hamilton vince la gara, Antonelli deve chiudere almeno 10°
- Se né Russell né Hamilton vincono, Antonelli è direttamente campione!

GP Messico, come vederlo in tv e streaming

Ecco come vedere la gara decisiva per il trionfo di Andrea Kimi Antonelli:

GP MESSICO - 1 NOVEMBRE
Ore 21 italiane - Gara (in diretta tv su Sky; in diretta streaming su SkyGo)

Tutte le news
Formula 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS