Antonelli è campione del mondo F1 se…: tutte le combinazioni. Come vedere il GP Messico in tv e streaming

MESSICO - Nel clima infuocato del Messico, tra polemiche, incidenti, casi e la pole di Hamilton, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Kimi Antonelli. La storia chiama, il giovane pilota italiano (20 anni) ha la grandissima chance di chiudere facilmente i giochi e riportare all'Italia un trionfo che manca dal 1953 con Ascari. L'Italia intera aspetta con ansia: ecco tutte le informazioni da sapere prima della gara.