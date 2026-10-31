Antonelli è campione del mondo F1 se…: tutte le combinazioni. Come vedere il GP Messico in tv e streaming
MESSICO - Nel clima infuocato del Messico, tra polemiche, incidenti, casi e la pole di Hamilton, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Kimi Antonelli. La storia chiama, il giovane pilota italiano (20 anni) ha la grandissima chance di chiudere facilmente i giochi e riportare all'Italia un trionfo che manca dal 1953 con Ascari. L'Italia intera aspetta con ansia: ecco tutte le informazioni da sapere prima della gara.
Antonelli campione del mondo: tutte le combinazioni
Combinazioni "facili" per Kimi Antonelli per laurearsi campione del mondo in Messico, gli bastano in totale due punti per chiudere il discorso. A meno di risultati clamorosi, sarà trionfo. Ecco cosa serve a Kimi per festeggiare al termine del Gran Premio del Messico:
- Se Russell vince la gara, Antonelli deve chiudere almeno 9°
- Se Hamilton vince la gara, Antonelli deve chiudere almeno 10°
- Se né Russell né Hamilton vincono, Antonelli è direttamente campione!
GP Messico, come vederlo in tv e streaming
Ecco come vedere la gara decisiva per il trionfo di Andrea Kimi Antonelli:
GP MESSICO - 1 NOVEMBRE
Ore 21 italiane - Gara (in diretta tv su Sky; in diretta streaming su SkyGo)
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