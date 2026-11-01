Kimi Antonelli è campione in Formula 1: la cifra che ha incassato con la vittoria del Mondiale è incredibile
Kimi Antonelli è diventarto il nuovo campione della Formula 1 2026. Era da 73 anni che un pilota italiano non conquistava un titolo mondiale, dai tempi di Alberto Ascari, e il pilota della Mercedes ora è il più giovane a riuscirci, dopo solo due stagioni nel Circus. Ma quanti soldi ha guadagnato, oltre a quelli che già incassa dalla Mercedes, dalla vittoria del titolo iridato? In realtà, a differenza di altri sport come il calcio o il tennis, laurearsi campione in Formula 1 non garantisce un montepremi extra. Infatti, i piloti non percepiscono premi in denaro per le loro vittorie e tantomeno per la conquista del Mondiale.
I bonus per i piloti di F1
Dunque, tutti i premi in denaro vengono assegnati solamente dai team, che attraverso dei cospicui bonus gonfiano le tasche dei piloti. Va detto che i bonus possono variare enormemente da una squadra a un’altra. Ma quali sono? Bonus per punti conquistati, bonus podio, bonus per vittoria nel GP, bonus per la posizione nel campionato e bonus per la posizione nel campionato costruttori. Grazie a questi, i piloti alzano l'ingaggio complessivo che già percepiscono per la stagione di F1.
Quanto potrà incassare Antonelli
Se prendiamo per buona la stima secondo cui un team arriva a pagare 10.000 dollari per ogni punto conquistato in campionato, si intuisce facilmente come con una singola vittoria un pilota possa arrivare a mettersi in tasca circa 223 mila euro (250 mila dollari). Mantenendo questa valutazione e tarandola sui risultati ottenuti da Kimi Antonelli, il pilota italiano ha incassato più di 3 milioni di euro. Alla Mercedes, invece, essendo nettamente in testa alla classifica costruttori, non è improbabile pensare che possano andare 230-235 milioni di euro. Non è improbabile quindi che Kimi possa ricevere dalla Mercedes un incentivo complessivo di 10 milioni di dollari che porterebbe il salario del pilota bolognese intorno ai 12 milioni di dollari (10,7 milioni di euro).
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