Kimi Antonelli è campione in Formula 1: la cifra che ha incassato con la vittoria del Mondiale è incredibile

Kimi Antonelli è diventarto il nuovo campione della Formula 1 2026. Era da 73 anni che un pilota italiano non conquistava un titolo mondiale, dai tempi di Alberto Ascari, e il pilota della Mercedes ora è il più giovane a riuscirci, dopo solo due stagioni nel Circus. Ma quanti soldi ha guadagnato, oltre a quelli che già incassa dalla Mercedes, dalla vittoria del titolo iridato? In realtà, a differenza di altri sport come il calcio o il tennis, laurearsi campione in Formula 1 non garantisce un montepremi extra. Infatti, i piloti non percepiscono premi in denaro per le loro vittorie e tantomeno per la conquista del Mondiale.