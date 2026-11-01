Kimi, veloce come il vento: la profezia del film è realtà. Così un retroscena ha scritto la storia

Kimi Antonelli, a vent'anni, è campione del Mondo. Non è un film, anche se forse una sceneggiatura così bella, prima o poi, sul grande schermo ci andrà. Kimi Antonelli, come Sinner, come i campioni olimpici e come quella meravigliosa Italia del 2006, il suo anno di nascita, prende la storia del nostro Paese ci mette il suo bel faccino pulito, i suoi capelli ricci, il suo sorriso e il suo straordinario talento. Il presente è suo e non è mai stato così luminoso. Ma ci sono volte in cui il futuro passa davanti a una telecamera senza che nessuno possa davvero immaginare quello che accadrà. È successo anche a Kimi Antonelli, quando era soltanto un bambino con la velocità negli occhi e un mondo ancora tutto da conquistare. Nel 2016, mentre il cinema italiano raccontava la passione per i motori con Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere, Andrea Kimi Antonelli compariva nel film con una piccola parte. Un dettaglio rimasto sullo sfondo, quasi una nota a margine. Fino a quando la sua storia non ha cominciato a correre molto più veloce di qualsiasi sceneggiatura. Il titolo del film, oggi, sembra quasi una profezia. Veloce come il vento: una definizione che accompagna perfettamente il percorso di un ragazzo capace di bruciare le tappe e arrivare al vertice della Formula 1. Ma non c’è bisogno di inventare coincidenze o forzare il racconto. La suggestione è già tutta lì, in quell’incrocio inatteso tra la finzione cinematografica e la vita reale di un pilota destinato a lasciare il segno.