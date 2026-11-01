Il sogno di Kimi Antonelli: "Voglio diventare uno dei più grandi di tutti i tempi"

F1, Antonelli può diventare campione del mondo: dove vedere il Gp del Messico in tv e in streaming

Kimi a caccia del titolo piloti con la sua Mercedes nella gara che vedrà scattare in pole la Ferrari di Hamilton: l'orario e tutti i dettagli
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3 min

Pubblicato il 01.11.2026, 11:06

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CITTÀ DELMESSICO - Kimi Antonelli deciso a conquistare il titolo mondiale al volante della sua Mercedes e la Ferrari di Lewis Hamilton pronta a scattare in pole position. Una domenica da sogno quella di oggi (1° novembre) per i tifosi italiani di Formula 1, pronti ad assistere a un imperdibile Gp del Messico.

 

I tifosi sognano, Antonelli è uno spettacolo: il Mondiale è vicino e i social si scatenano!
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Gp del Messico, a che ora si corre

La gara, 19° appuntamento del Mondiale 2026, è in programma sul circuito di Città del Messico (alle ore 21 italiane) dove l'anno scorso trionfò Lando Norris (poi campione del mondo con la sua McLaren). I piloti dovranno percorrere 71 giri per un totale di 305,354 km (4,304 km a giro, 17 le curve della pista).

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