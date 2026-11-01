GP Messico diretta F1: Antonelli per diventare campione del mondo, segui la gara LIVE

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, Andrea Kimi Antonelli può laurearsi campione del mondo. Era già possibile, ma difficilissimo, ad Austin, qui in Messico invece è quasi scontato il trionfo, a meno di risultati improbabili: ad Antonelli bastano due punti (9° posto) per riportare all'Italia un trionfo che manca dal 1953 con Ascari. Dalla pole uno straordinario Hamilton, la sua prima in Ferrari, seguito poi da Russell, Leclerc e in quarta piazza proprio Antonelli, che correrà con l'Italia intera che aspetta i 71 giri per esultare. Si parte alle ore 21: segui la gara in diretta sul corrieredellosport.it

20:33 Piloti in griglia, ci siamo! L'attesa è quasi finita, i piloti si sono posizionati in griglia. Ultimi momenti per le strategie, poi il giro di formazione e la partenza! 20:25 Condizioni perfette per la gara Circa 24°C all'Autodromo Hermanos Rodriguez, asfalto sui 48°C, nessuna possibilità di pioggia. Condizioni perfette per la gara (e per festeggiare...). 20:22 Antonelli scende in pista! Ed ecco il pilota più atteso, che scende in pista poco dopo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Test di partenza da urlo per Kimi, che vola via e viene accolto dal boato dei tifosi. 20:20 Semaforo verde, monoposto in pista! Il semaforo della pit-lane diventa verde: piloti in pista, test di partenza e giri di riscaldamento. 20:18 Dai kart a campione del Mondo: Antonelli può trionfare a soli 20 anni Cinque anni fa Kimi Antonelli correva ancora nei kart. Oggi può laurearsi campione del mondo a soli 20 anni. 20:08 La Ferrari a caccia della terza vittoria della stagione Dopo quella di Hamilton in Spagna e quella di Leclerc a Silverstone, la Ferrari punta la terza vittoria in questo 2026 con Lewis dalla pole e Leclerc in seconda fila.

20:00 Meccanici al lavoro nei box, tra poco si scende in pista Manca un'ora al via del Gran Premio del Messico, tra poco i piloti e le monoposto scenderanno in pista per i test di partenza e dei giri di riscaldamento. Ultimi istanti per fare le modifiche sulle vetture e scegliere le strategie. 19:56 Ad Imola si tifa Antonelli: montato un maxi-schermo per i tifosi Anche Imola scende in pista per tifare Kimi Antonelli. La Sala Museo Checco Costa, all'interno dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ospiterà la proiezione su maxischermo del Gran Premio del Messico, che potrebbe risultare decisivo per la conquista del titolo mondiale del pilota italiano. 19:51 Scoppia il caso Ocon mentre in Messico corre Hinakawa Sulla griglia di partenza ci sarà Ryo Hinakawa, che ha preso il posto di Esteban Ocon. Sul francese, messo alla porta dal team proprio durante il weekend, è scoppiato un caso: si parla di liti e addirittura di uno scontro fisico nei box, con Ocon che potrebbe già aver terminato la stagione. d19:44 Gli spalti si stanno riempiendo di tifosi, sarà una grande festa Atmosfera già caldissima all'Autodromo Hermanos Rodriguez, dove gli spalti si stanno riempiendo di tifosi. Il più acclamato è l'eroe di casa, Checo Perez, ma si vedono tanti striscioni e cartelloni anche per Kimi Antonelli. 19:40 La classifica costruttori: anche Mercedes può trionfare in Messico Non solo Antonelli, anche la Mercedes può trionfare nella classifica costruttori qui in Messico.

19:35 In Messico la pole è "rischiosa": cosa può succedere Lewis Hamilton ha fatto la pole nell'unico circuito in cui, forse, è meglio non farla. Ci sono ben 800 metri che separano la griglia di partenza da curva-1, una distanza fa aprire il Gran Premio con una gara di velocità in cui avere la scia da quelli davanti può fare la differenza. E tante volte nelle passate edizioni, chi è partito davanti ha perso la posizione da chi arrivava da dietro. 19:30 Le strategie: una sola sosta potrebbe bastare Come accaduto già ad Austin, la strategia vincente potrebbe rivelarsi essere quella della singola sosta, con un passaggio da soft a gomma dura o addirittura da soft a media, o viceversa. Le condizioni dell'asfalto e le temperature indicano come potrebbe essere più vantaggioso fermarsi una sola volta, ma attenzione ad eventuali VSC e Safety Car per un pit-stop non programmato. 19:28 Si corre all'Autodromo Hermanos Rodriguez: l'analisi Tante curve veloci, che favoriscono la Ferrari, e due lunghi rettilinei, che favoriscono la Mercedes: ecco l'Autodromo Hermanos Rodriguez, la casa del Gran Premio del Messico.

19:10 Alle spalle di Antonelli c'è una grande lotta Manca solo la certezza matematica per il primo posto in classifica di Antonelli, dietro c'è una mega bagarre per il secondo: Hamilton contro Russell, contro Verstappen e contro Leclerc. Che duello!

19:07 Antonelli, 71 giri per la storia: l'account F1 lo celebra così 71 giri separano Antonelli dal titolo di campione del mondo: clima infuocato in Messico! History on the horizon ‍#F1#MexicoGPpic.twitter.com/jegaXNEqqX — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 19:03 Kimi Antonelli, una stagione da ricordare Dalla prima vittoria in F1 al titolo conquistato a soli 20 anni: un 2026 da incorniciare per Andrea Kimi Antonelli!