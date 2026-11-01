Il sogno di Kimi Antonelli: "Voglio diventare uno dei più grandi di tutti i tempi"

Antonelli non trattiene l'emozione: scoppia in lacrime via radio dopo essere diventato campione del mondo!

Il nuovo campione di Formula 1 sfoga tutta la sua gioia con un urlo al suo box: "Ce l'abbiamo fatta, grazie a tutti, ce l'abbiamo fatta"
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2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 23:27 (Aggiornato il 01.11.2026, 23:59)

Kimi AntonelliF1MERCEDESFormula 1Ascari

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L'urlo dopo la bandiera a scacchi, Kimi Antonelli è il nuovo campione di Formula 1 ed è nella storia. Finalmente un pilota italiano torna a vincere un Mondiale, Kimi lo fa a soli 20 anni, il più giovane iridato di sempre,  grazie al terzo posto al GP di Messico. E l'arrivo sul traguardo non poteva non essere emozionante e commovente per un ragazzo che è tornato a far impazzire l'Italia, oltre che i tifosi della Mercedes.

Antonelli insieme alla sua famiglia nel giorno in cui può fare la storia: arriva nel paddock con la sorella Maggie
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Kimi Antonelli riscrive la storia

Settantatre anni dopo Ascari, il giovane Andrea Kimi Antonelli riporta l'Italia sul gradino più alto del podio della Fromula 1 e il momento più emozionante è quello del team radio, con le mani sul volante e il motore che ancora gira. "Kimi sei campione del Mondo!". E il ragazzo si scioglie in lacrime: "Kimi ce l'abbiamo fatta", urla Toto Wolff, mentre dall'altra parte si sentono solo singhiozzi.

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