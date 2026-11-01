Antonelli non trattiene l'emozione: scoppia in lacrime via radio dopo essere diventato campione del mondo!

L'urlo dopo la bandiera a scacchi, Kimi Antonelli è il nuovo campione di Formula 1 ed è nella storia. Finalmente un pilota italiano torna a vincere un Mondiale, Kimi lo fa a soli 20 anni, il più giovane iridato di sempre, grazie al terzo posto al GP di Messico. E l'arrivo sul traguardo non poteva non essere emozionante e commovente per un ragazzo che è tornato a far impazzire l'Italia, oltre che i tifosi della Mercedes.