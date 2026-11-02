Antonelli celebrato dalla stampa straniera: da "L'avenement" a "El Rey mas joven"

Antonelli celebrato dalla stampa estera

Il quotidiano francese 'L'Equipe' dedica al bolognese la copertina con il titolo "L'avenement", l'ascesa. "Kimi rimane un eterno Peter Pan nell'animo, ma possiede già i riflessi di un campione", si legge nell'editoriale. "Il re più giovane" titola invece il giornale spagnolo 'Mundo Deportivo': "È un ragazzo gentile, allegro e alla mano, ed è impossibile trovare qualcuno in Formula 1 a cui non piaccia. È molto apprezzato anche dai piloti, che lo considerano un punto di riferimento. Ispira empatia e affetto, anche se quando indossa il casco è l'esatto opposto: un vero e proprio killer".

La precocità di Kimi stupisce il mondo

Il britannico 'Telegraph' sottolinea la precocità del campione: "Talento generazionale, stella nascente già a 11 anni, ma nonostante la sua rapida ascesa non è stato tutto rose e fiori nel suo percorso verso la gloria del titolo". Lo spagnolo 'Marca' ricorda invece le tappe del bolognese: "Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno". Per il francese 'Le Figaro' invece Antonelli è semplicemente "Un mostro di precocità", mentre il messicano 'Esto' titola "Sulle spalle" e pubblica la foto che vede il bolognese portato in trionfo da Max Verstappen e Lewis Hamilton, con cui il pilota della Mercedes, terzo domenica, ha condiviso il podio del Gp del Messico.