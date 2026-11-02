Disastro Russell dopo la vittoria di Antonelli: si dispera, boicotta le interviste e viene pure multato

Il Gran Premio messicano si è trasformato in un vero e proprio incubo ad occhi aperti per George Russell, a conclusione di un'annata da dimenticare. Ai nastri di partenza era lui l'indiziato numero uno per la conquista del titolo, disponendo della miglior vettura del paddock, ed invece ad aggiudicarsi il trofeo è stato il compagno di scuderia Kimi Antonelli, L'italiano, a soli 20 anni di età di cui solo due di esperienza in Formula 1. E proprio mentre nel box Mercedes si scatenava la festa per la vittoria del prodigio bolognese, il britannico viveva uno dei giorni più difficili della sua carriera, culminato con l'abbandono del circuito senza alcuna dichiarazione, la multa della FIA e un momento di grande sconforto emotivo evidenziato anche dal team principal delle Frecce d'argento Toto Wolff.