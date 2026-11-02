Kimi Antonelli campione del mondo e degli ascolti su Sky

Ancora grandi ascolti per la Formula 1 su Sky: il trionfo mondiale di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Città del Messico fa segnare nuovi record. La gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez, in diretta dalle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, è la più vista nella Casa dello Sport dal 2022, con oltre 2 milioni 44 mila spettatori medi complessivi in total audience* e una reach di 3 milioni 148 mila spettatori unici**, la più alta di sempre per un GP di F1. Lo share* raggiunge l’11,2%, con un picco del 15,3% all’ultimo giro. Lo studio post gara, con la festa del podio e le interviste, ha registrato 1 milione 134 mila spettatori medi complessivi in total audience* e il 10,5% di share*. Una stagione da record per Sky con ascolti in crescita del +27% rispetto alla scorsa stagione. Ottimi ascolti anche per la differita delle 22 su TV8, con oltre 1 milione 735 mila spettatori medi complessivi in total audience*, l’11,6% di share* e oltre 4 milioni 17 mila spettatori unici**.