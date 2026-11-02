Montezemolo 'spinge' Antonelli: "Tra qualche anno in Ferrari...". Poi la stoccata a Leclerc: "Speravo in Hamilton vincitore"

"Mi dispiace non averlo visto al volante della Ferrari, ma come italiani dobbiamo essere tutti contenti". Non poteva mancare il commento di Luca Cordero di Montezemolo sul trionfo di Kimi Antonelli , campione del mondo con la Mercedes , ma che ha riacceso il fuoco negli appassionati di Formula 1 . L'ex presidente della Ferrari , intevenuto su Gr Parlamento, si coccola il più giovane campione del Mondo nella storia della F1 e loda la sua famiglia, augurandosi che in futuro possa approdare a Maranello, per rilanciare l'ambizione delle Rosse, sulle quali al momento propone una riflessione.

"Auguro a Kimi di vincere come Schumacher e Hamilton"

Montezemolo non fa nulla per nascondere il sentimento bivalente che lo anima nel commentare il trionfo di Antonelli: "Mi dispiace non averlo visto al volante della Ferrari, ma avrebbe avuto delle pressioni. Speriamo che tra qualche anno si possa sedere sulla Rossa. Ma come italiani e appassionati di F1 dobbiamo essere tutti contenti".

Tanta è la considerazione nei confronti del giovane Kimi, che l'ex presidente della Ferrari si lascia andare: "Per quanto mi riguarda, lo colloco già tra i grandissimi dato che ha vinto in questo modo, distruggendo il compagno di squadra Russell. Mi auguro vinca quanto Schumachere e Hamilton, ma restiamo con i piedi per terra. Non lo carichiamo troppo, ha davanti una grande carriera grazie anche al suo ambiente familiare. Quello che abbiamo visto non lo abbiamo mai visto prima con altri piloti".