Venditti a Kimi: "La notte è passata, il giorno è arrivato pieno di gloria"

Nel giugno di un anno fa, Kimi Antonelli sostenne gli esami di maturità presso l'l'Istituto Tecnico "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di Reno, Bologna. Prima prova, il 18 giugno, tema di italiano, svolto insieme coni compagni della 5^G, indirizzo relazioni internazionali e marketing. Seconda prova, il 23 giugno, esame orale in via anticipata, prima di partire per il GP d'Austria. In quei giorni, una delle canzoni più ascoltate dal futuro campione del mondo della F1 era "Notte prima degli esami", celeberrima hit di Antonello Venditti. Che tramite Luca Scolari, comune amico di Kim, venne a saperlo. Nacque un rapporto di stima e di ammirazione reciproca, sfociato oggi nell'emozionante audio che, dopo il trionfo messicano, Venditti ha inviato ad Antonelli tramite Scolari, manager internazionale ai massimi livelli, promotore di numerose iniziative di solidarietà. Fra queste, il playground realizzato a Gerusalemme con il sostegno di grandi campioni di ogni sport, grazie al quale ragazzi e ragazze di ogni religione possono giocare a calcio e a basket nel quartiere armeno della Città Santa e il Campo Sportivo della Pace a Betlemme, intitolato a Davide Astori.

"La notte è passata, il giorno è arrivato ed è pieno di gloria e di luce - così si rivolge Antonello a Kimi - Ma tu ce l'hai dentro la luce sin da quando sei nato. È la passione, l'amore, l'armonia. Avrei potuto cantarti qualsiasi cosa, ma sarebbe stata una nota stonata in questo momento, perché la canzone più bella sei tu. Gli esami non ci sono mai stati per te, gli esami li hai creati per noi. Cambierai in futuro e cambierai in meglio. Tu forse non te ne accorgi, tu rendi tutto normale, ma tu rendi tutto straordinario". Per via del fuso orario, quando Scolari ha spedito l'audio in Messico, Kimi dormiva ancora. Al risveglio l'ha ascoltato e subito, a suo nome, papà Marco ha ringraziato Venditti. Il quale, adesso aspetta il campione del mondo a Roma per incidere insieme la canzone preferita e destinare il ricavato a un'iniziativa solidale, promossa da Scolari. Quante cose possono nascere da una notte prima degli esami.